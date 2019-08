Coluna Bandeirada do dia 22 de agosto de 2019

Sul-Brasileiro tem programação definida

A AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina) divulgou a programação para a etapa final do 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, que será disputada no Kartódromo Luigi Borghesi, de 28 a 31 deste mês, em Londrina, no norte do Paraná.

A prova que definirá os campeões do Sul-Brasileiro também será válida pela terceira etapa do Campeonato Paranaense Light de Kart.

A programação começa com inscrições e verificações administrativas na quarta-feira, terá treinos livres na quinta-feira; na sexta-feira haverá treinos classificatórios e a primeira prova de todas as categorias.

As provas das categorias da manhã serão a partir das 10h30, indo à pista, pela ordem, as categorias Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina. As provas da tarde serão a partir das 16h, indo à pista, pela ordem, as categorias Codasur, Mirim, F-4 Sênior, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster

No sábado, será disputada a segunda prova de todas as categorias, que definirão os campeões. As provas das categorias da manhã serão a partir das 10h10. As provas serão nesta ordem: Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Sênior B Londrina, Cadete, F-4 e F-4 Londrina. O pódio será às 11h30.

As provas das categorias da tarde começam às 13h. A ordem das corridas serão Codasur, Mirim, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Super Sênior Máster, Júnior Menor, Novatos, Super Sênior e Super Sênior Máster. O pódio está previsto para as 14h40.

Cascavel estará no Rali dos Sertões

Cascavel terá dois representantes na 27ª edição do Rali dos Sertões, que começa sábado, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e termina no dia 1º de setembro, em Aquiraz, no Ceará. Os navegadores Robson Schuinka e César Valandro estão confirmados. Schuinka será o parceiro do piloto Fábio Lopes Cavalcante, na equipe Cotton Racing/Amazon Racing. Esse será seu segundo ano na competição. No ano passado, abandonou logo no início em função de quebra. Já César Valandro será o navegador do piloto João Pedro Franciosi, na equipe Mandacaru, que irá competir na categoria UTV.

Velocidade na Terra terá Hall da Fama

Em solenidade no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) na última sexta-feira, o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra (BRVT) inaugurou o seu Hall da Fama com a indicação de dois nomes marcantes da história do esporte: André Golubkowicz, o primeiro campeão brasileiro, e Benedito Giannetti Junior, tricampeão. As homenagens fizeram parte da programação histórica da 30ª edição das 100 Milhas de Piracicaba, prova idealizada por Giannetti.

Para o presidente da CNVT (Comissão Nacional de Velocidade na Terra), órgão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Gian Pasquali, homenagear as personalidades do automobilismo é importante para manter a memória do esporte sempre viva: “Hoje a gente tem a oportunidade de homenagear esses dois nomes tão importantes para o Autocross, para o Velocidade na Terra e para o automobilismo como um todo. Eles fazem parte do esporte e merecem o reconhecimento. O André e o Dito foram os primeiros homenageados. Eu sempre os vi correndo, tive oportunidade de dividir o grid com eles algumas vezes e essa homenagem é necessária para a memória do nosso esporte”. Pasquali é ex-piloto e também um dos responsáveis pela realização do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra desde 2017.

Os dois nomes se juntam a nomes de peso do automobilismo nacional no Hall da Fama da CBA, como Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Bird Clemente, Mário Cesar Camargo Filho, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra.

André Golubkowicz

A cidade de Apucarana, no Paraná, não só é o berço do Autocross no Brasil, como também vai ser para sempre o berço do primeiro campeão brasileiro da modalidade. André Golubkowicz nasceu na cidade paranaense no dia 6 de dezembro de 1953 e conquistou o título nacional de 1982 aos seus 29 anos.

Dito Giannetti

Dito é tricampeão brasileiro de Autocross e conquistou os títulos nacionais nos anos. A 30ª edição da corrida em Piracicaba marcou também a despedida de Giannetti das competições oficiais, aos 70 anos, sendo 56 deles dedicados ao automobilismo.