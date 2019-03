Coluna Bandeirada do dia 21 de março de 2019

Akyu mantém a liderança da Cadete

Correndo em casa, Akyu Myasava conquistou o segundo lugar da categoria Cadete na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada sábado, no Kartódromo Delci Damian. Com esse resultado, o piloto da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil manteve a liderança do campeonato, com 37 pontos, quatro a mais do que os vice-líderes Gabriel Moura e Alfredinho Ibiapina.

Akyu largou na pole position e ganhou a primeira bateria. Na segunda, largou novamente na pole e, ao fazer a primeira curva, recebeu um toque que lhe fez sair reto da pista. Em uma corrida de recuperação, buscou a quinta colocação, que lhe rendeu o segundo lugar na soma das duas baterias. “Foi uma prova bem disputada, mas o importante é a liderança do campeonato”, acentua Akyu.

Copa São Paulo

Akyu Myasava volta à pista no próximo sábado, quando disputa a segunda etapa da Copa São Paulo Light de Kart no Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri, na Grande São Paulo.

Já a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Cascavel está marcada para os dias 12 e 13 de abril, no Kartódromo Delci Damian.

Classificação extraoficial da categoria Cadete após a 2ª etapa

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Akyu Myasava Cascavel 37

2º) Gabriel Moura Chapecó-SC 33

3º) Alfredinho Ibiapina Curitiba 33

4º) Rômulo Ribas Curitiba 30

5º) Firás Fahs Foz do Iguaçu 24

6º) Heitor Dall’Agnol Passo Fundo-RS 11

7º) Alexandre Mota Filho Paranavaí 10

8º) Ana Beatriz Zanella Dois Vizinhos 10

Marcos Fernandes fica satisfeito com 3º lugar

Diante dos problemas nos treinos classificatórios que o levaram a largar em 16º, o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guindastes, ficou satisfeito com o terceiro lugar da categoria Sênior A na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova foi disputada sábado no Kartódromo Delci Damian.

Marcos conquistou o oitavo lugar na primeira bateria e o terceiro na segunda. Na soma das duas, garantiu o terceiro lugar. “Diante dos problemas, o terceiro lugar foi uma vitória. Nos mantemos na briga pelo título e a preparação para o Campeonato Brasileiro segue com melhoras constantes”, informa Marcos Fernandes.

Já no próximo fim de semana, Marcos Fernandes inicia a preparação para a terceira etapa do Metropolitano, marcada para os dias 12 e 13 de abril.

Sprint Race

Os cronômetros foram abertos para o início de mais uma temporada da Sprint Race, que, neste ano, chega à oitava edição. A prova é tradicional na cidade de Londrina, na região norte do Paraná, sábado e domingo, abre o calendário.

José Duarte

Recomeçar é, acima de tudo, seguir o caminho naquilo que você ama fazer. É com esse pensamento que o piloto José Duarte (Fashion Cosméticos/D’Bianco/One-X) retorna ao Superbike Brasil (Campeonato Brasileiro de Motovelocidade). Ele irá disputar a categoria 600cc, defendendo a equipe Kawasaki Racing Team Brasil.

Mitsubishi

O rali Mitsubishi Motorsports chega à sua 25ª temporada neste ano e abre o calendário no próximo sábado. A primeira etapa será realizada em Santana de Parnaíba, cidade próxima à capital paulista.

Raijan defende título no Mercedes

A temporada do Mercedes Challenge terá oito etapas e começa domingo, em Goiânia. Raijan Mascarello irá defender o título da temporada 2019 na categoria CLA45AMG Cup. “Trabalhamos muito desde a última prova do ano passado porque o objetivo é, realmente, defender o título e conquistar o bi. O nível do campeonato está aumentando muito, alguns pilotos mais experientes vêm pra cima e tem os novos que querem mostrar serviço”, avalia Raijan Mascarello, que terá o carro todo dourado em alusão a conquista com a marca da Hamakk.

Brasileiro de Velocross inicia na Lapa

A cidade da Lapa, localizada a cerca de 70 quilômetros de Curitiba, foi escolhida como palco para a abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross 2019. A prova será sábado e domingo, no Parque de Exposições, com a expectativa de reunir mais de 400 pilotos. A disputa também é válida como primeira etapa do Pro Tork Paranaense da modalidade. O local recebe provas estaduais e nacionais há mais de dez anos, sendo considerado um dos principais redutos do esporte na Região Sul do País.