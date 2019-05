Coluna Bandeirada do dia 21 de maio de 2019

Zonta herda vitória com punição de Camilo

Ricardo Zonta e Rubens Barrichello venceram as duas corridas realizadas domingo válidas pela terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, em Goiânia. Zonta herdou a vitória da primeira prova depois da punição por queima de largada imposta a Thiago Camilo.

Thiago Camilo venceu a primeira corrida de ponta a ponta, administrando a vantagem para Ricardo Zonta, que cruzou de forma segura na segunda posição, com Serra e Maurício chegando mais atrás. Após a prova, os comissários puniram Thiago Camilo por queima de largada e a vitória passou para as mãos do paranaense Ricardo Zonta. O curioso é que Zonta havia sido desclassificado da etapa anterior, disputada no Velo Città (SP), perdendo a vitória na segunda prova por irregularidades técnicas.

Na segunda corrida, com o grid invertido, Júlio Campos saiu da pole por ter sido o décimo colocado na prova 1. O paranaense manteve a ponta na largada, mas Rubens Barrichello aproveitou ao máximo o push pass e assumiu a liderança no pit stop. O ex-piloto da Ferrari venceu, com Campos em segundo. Serra completou o pódio, com a terceira colocação.

Com os resultados de Goiânia, o atual bicampeão Daniel Serra ultrapassou Barrichello na classificação do campeonato e reassumiu a liderança. Ele soma 106 pontos, contra 105 de Rubinho e 78 de Ricardo Maurício.

Classificação do campeonato após 3 etapas

Pos. Piloto Pontos

1º) Daniel Serra 106

2º) Rubens Barrichello 105

3º) Ricardo Maurício 78

4º) Thiago Camilo 67

5º) Gabriel Casagrande 67

6º) Marcos Gomes 66

7º) Felipe Fraga 62

8º) Julio Campos 58

9º) Max Wilson 52

10º) Allam Khodair 51

11º) Cacá Bueno 47

12º) Ricardo Zonta 40

13º) Diego Nunes 37

14º) Gaetano Di Mauro 36

15º) Galid Osman 34

16º) Lucas Foresti 29

17º) Bruno Baptista 29

18º) Valdeno Brito 28

19º) Rafael Suzuki 28

20º) César Ramos 27

21º) Nelson Piquet Júnior 26

22º) Denis Navarro 20

23º) Felipe Lapenna 17

24º) Bia Figueiredo 7

25º) Vitor Baptista 7

26º) Átila Abreu 3

27º) Pedro Cardoso 3

28º) Marcel Coletta 2

29º) Guga Lima 0

30º) Raphael Reis 0

Rali de Erechim tem inscritos de quatro países

Ainda não terminou o prazo para que os competidores façam sua inscrição para disputar o Rali de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, de 30 deste mês a 2 de junho. A prova é a mais importante do calendário nacional e receberá competidores da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, além dos brasileiros. Até agora são 48 duplas garantidas para a disputa da prova, que acontece de maneira simultânea em estradas de terra, totalizando 12 especiais ao longo do fim de semana, mais de 160 quilômetros de trechos cronometrados.

Firás Fahs vence a Cadete na 2ª etapa do Citadino de Kart de Foz

Firás Fahs iniciou a “maratona” de competição que terá pela frente com vitória na categoria Cadete na segunda etapa do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu. A competição foi disputada sábado no Adrena Kart.

Foi um fim de semana perfeito: Firás colocou o kart da equipe Cellshop/SOS Proteção na pole position, ganhou as duas baterias e fez também a melhor volta da prova. “Foi um fim de semana muito bom. Espero que o astral continue para o próximo fim de semana, quando disputaremos a quarta e última etapa do Metropolitano de Cascavel”, acentua Firás Fahs.

Goianos

Uma delegação de kartistas de Goiânia chega hoje a Cascavel para treinar no Kartódromo Delci Damian. Eles se preparam para disputar o Campeonato Brasileiro, marcado para Cascavel de 15 a 27 de julho.

Augusto Farfus

A quarta etapa do FIA WTCR, em Zandvoort, representou um importante passo adiante para Augusto Farfus no campeonato. O brasileiro conquistou domingo seus melhores resultados até agora na categoria, com o quarto lugar na tomada de tempos, e bateu na trave do pódio na Corrida 3, terminando na quarta posição, a apenas 0,663s. Em um dia positivo, ele também garantiu um bom sexto lugar na Corrida 2.