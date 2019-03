Coluna Bandeirada do dia 20 de março de 2019

Team Ginetta estreia no Endurance

A temporada 2019 do Campeonato Endurance Brasil promete ser um dos mais disputados dos últimos tempos, com o retorno das supermáquinas da GT3 e de potentes protótipos, num grid que promete superar a marca de 30 carros, nas oito etapas previstas. Mas a expectativa fica por conta do Team Ginetta Brasil, que fará sua estreia na primeira etapa em Curitiba, com o protótipo Ginetta G57, vindo para disputar vitórias e o título da P1 e Geral da Endurance Brasil.

Firás comemora aniversário com pódio

Firás Fahs, de Foz do Iguaçu, comemorou aniversário com pódio na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada sexta-feira e sábado, no Kartódromo Delci Damian. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção completou dez anos na quinta-feira, dia 14, e ganhou festa surpresa ao chegar ao kartódromo cascavelense. Firás foi o quinto colocado da categoria Cadete e ocupa a mesma posição na classificação do campeonato, com 24 pontos. O líder é o cascavelense Akyu Myasava, com 37 pontos.

Mas na pista Firás não teve o que festejar. Ele reclamou do fraco motor que sempre premiado nos sorteios. “Fizemos de tudo para brigar pela vitória, mas o motor não ajudou. Era um sofrimento a cada volta. Pisando com força no acelerador e o motor não correspondendo”, acentua Firás.

Já Wassim Fahs, pai e chefe de equipe de Firás, diz que o primeiro motor era muito lento, solicitou a troca e novamente foi “premiado” com mais um de pouca potência.

Para Wassim, a empresa que prepara os motores precisa ser mais responsável porque a diferença dos motores que estavam nas primeiras colocações para os de Firás era brutal. “Sempre há uma pequena diferença, mas o que vimos nessa etapa é assustador. Chega a ser desanimador. Para trocar o motor você perde cinco posições. Acho isso injusto e o problema já vem do fornecedor dos motores. Trocamos e pegamos outro nas mesmas condições. Percebemos falhas logo que funcionamos e comunicamos ao responsável, um técnico fez alguns ajustes, mas a falha continuou. Fomos comunicados de que nada poderiam fazer e teríamos que pagar a punição das cinco posições para recebermos outro motor. Acho que, nessas diferenças gritantes e falhas antes mesmo de ir à pista, tem que se mudar a forma de punição para se pegar um novo motor”, diz Wassim.

A terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para os dias 12 e 13 de abril.

Classificação extraoficial da categoria Cadete após a 2ª etapa

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Akyu Myasava Cascavel 37

2º) Gabriel Moura Chapecó-SC 33

Alfredinho Ibiapina Curitiba 33

4º) Rômulo Ribas Curitiba 30

5º) Firás Fahs Foz do Iguaçu 24

6º) Heitor Dall’Agnol Passo Fundo-RS 11

7º) Alexandre Mota Filho Paranavaí 10

Ana Beatriz Zanella Dois Vizinhos 10

Júnior Flores destaca evolução na preparação para o Brasileiro

A segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no último sábado, foi proveitosa para José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo. O piloto de Foz do Iguaçu largou na pole position da categoria Novatos, ganhou a primeira bateria e foi o segundo colocado na segunda. Entretanto, pelo critério de desempate, ficou com a segunda colocação, uma vez que o catarinense Gustavo Moura foi segundo na primeira bateria e ganhou a segunda. Os dois dividem a liderança do campeonato, com 40 pontos cada um.

Segundo Júnior Flores, a vitória só não veio em função de um problema no carburador na segunda bateria. “O carburador falhava nas retomadas de velocidade e com isso o kart não tracionava bem nas saídas de curvas. Mas o resultado foi bom para o campeonato”, destaca Júnior Flores.

Júnior Flores também destaca a evolução na preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel. “Realizamos vários testes, o equipamento respondeu bem e eu também melhorei muito minha pilotagem. O Nery tem realizado excelente trabalho na preparação”, acentua Juniores Flores.

Eleição em chapa única

A eleição do Automóvel Clube de Cascavel, marcada para o próximo dia 26, terá chapa única. A secretaria do clube divulgou que, ao encerrar o prazo de inscrições, ontem, às 12h, apenas a Chapa Unidos pelo Automobilismo se inscreveu, tendo Orlei Silva como candidato à reeleição. O vice-presidente será Carlos Meneses. Os demais membros são Juliano Julio (1º secretário), Cláudio Deitos (2º secretário), Silvia Massaro (1º tesoureiro), Roger Silvestro (2º tesoureiro), Paulo Nazari (1º diretor técnico) e João Engremon (2º diretor técnico). O Conselho Fiscal terá como membros titulares Juraci Massoni, Leônidas Fagundes Júnior e Renato Pompeu. Os suplentes serão Jorge Myasava, Roberto Tavares e Fernando Batista.