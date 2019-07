Coluna Bandeirada do dia 20 de julho de 2019

Brasileiro de Kart conhecerá hoje 8 campeões em Cascavel

O 54º Campeonato Brasileiro de Kart conhecerá neste sábado oito campeões. A primeira fase da competição chega ao fim no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, com provas transmitidas ao vivo pela SporTV2 e pelo Globoesporte.com.

A primeira categoria a conhecer o campeão será a Cadete. A prova final tem largada programada para as 13h30. Às 14h será dada a largada da categoria Júnior; às 14h30, a Júnior Menor; às 15h, a Codasur; às 15h30, a Super F-4; às 16h, a Mirim; às 16h30, a F-4 Sênior; às 17h, largada da categoria F-4 Graduados.

Codasur

O curitibano Jose Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, fez belas apresentações ontem, quando disputou a segunda prova classificatória e a Pré-Final da categoria Codasur. Ele conquistou o sétimo lugar na Pré-Final e larga nessa posição na Final deste sábado.

Muggiati está satisfeito com seu desempenho neste Brasileiro e diz que, depois de largar em décimo na Pré-Final, logo chegou em oitavo e ficou muito tempo atrás de Dennis Dirani. Ele explica que começou a cair uma fina chuva e preferiu ser cauteloso para não correr o risco de rodar ou bater. “A meta é estar no pódio na Final. Vou largar em sétimo e partir para cima”, completa Muggiati.

Júnior Flores

Mostrando evolução a cada prova, José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, está perto de cumprir sua meta de terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Kart entre os 15 mais bem colocados da categoria Codasur. Na decisão deste sábado larga em 15º.

Akyu Myasava

O cascavelense Akyu Myasava sofreu um acidente e abandonou a Pré-Final da categoria Cadete. Na final de hoje irá largar em 33º.

Brasileiro 2020

Waldner “Dadai” Bernardo, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), esteve quinta-feira em Cascavel, quando anunciou Vespasiano como sede do Brasileiro de Kart de 2020. Mas se o Brasil for confirmado como sede do Mundial no ano que vem, irá transferir o Brasileiro para Birigui, em São Paulo.

Paranaense de Motovelocidade faz Sharbel El Hajjar retornar às pistas

Depois de cinco anos, o Campeonato Paranaense de Motovelocidade volta a ser disputado. A temporada deste ano será aberta neste fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Os treinos livres e classificatórios serão neste sábado e as provas, domingo.

O campeonato será em três etapas, todas disputadas em Cascavel. Além da etapa de sábado e domingo, as outras serão em 14 e 15 de setembro e em 30 de novembro e 1º de dezembro. As categorias em disputa serão 600cc Light, 1000cc Light, 600cc Pró, 1000cc Pró, 250cc, 300cc e 250cc a 500cc Livre.

A prova deste fim de semana marca também o retorno do curitibano Sharbel El Hajjar às pistas, depois de se ausentar após o fim da temporada de 2017.

Sharbel El Hajjar está retornando agora, com o apoio da RST Brasil, marca inglesa de macacão e acessórios em geral para speed e motos de passeio. Outro apoiador de Sharbel é a Zoli, produtora de eventos exclusivos.

Estatísticas

Com 55 representantes, São Paulo é o estado com maior número de pilotos na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Kart. O Paraná é o segundo colocado, com 47, seguido de Sana Catarina, com 31. Depois vêm Distrito Federal (11); Migas Gerais (10); Rio Grande do Norte e Maranhão (7); Rio Grande do Sul (6); Mato Grosso (5); Rio de Janeiro (4); Mato Grosso do Sul, Paraíba e Espírito Santo (3); e Bahia, Ceará e Sergipe (2 pilotos cada um).

Murilo Fiori

O cascavelense Murilo Fiori abandou a Pré-Final da categoria Codasur e largará em 24º na Final deste sábado.