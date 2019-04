Coluna bandeirada do dia 18 de abril de 2019

Foz antecipa 2ª etapa do Citadino

Visando não prejudicar os pilotos iguaçuenses e facilitar a preparação daqueles que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Kart, de 15 a 27 de julho, em Cascavel, o Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, decidiu antecipar para o dia 18 de maio a segunda etapa do Campeonato Citadino de Kart/Copa Itaipu-Itamed. A prova seria realizada no dia 25 e coincidiria com a final do Metropolitano de Cascavel.

Curitibanos mostram força na 1ª etapa do Paranaense de Velocidade

O Campeonato Paranaense de Velocidade teve início no último fim de semana no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Com promoção e organização do Automóvel Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), a prova teve amplo domínio dos curitibanos.

Das cinco categorias em disputa, os representantes da capital paranaense só não venceram na categoria Marcas B, que ganhada por Sextilio Hans Júnior, de Chapecó, Santa Catarina. Os curitibanos levaram a primeira colocação na categoria Marcas A, com Rafael Barranco; na Turismo A, com Guilherme Ragnini; na Turismo B, com Carlos Schilipak; e na categoria Turismo C com a dupla Roberto Bonato/Evandro Maldonado (Curitiba).

O Campeonato Paranaense de Velocidade terá prosseguimento no dia 26 de maio, com a realização da segunda etapa, em Curitiba.

Resultados da 1ª etapa do Paranaense de Velocidade

Categoria Marcas A

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Rafael Barranco Curitiba 40

2º) Paulo Bento Cascavel 27

3º) Marcel Sedano/Edson Bueno Porto União/Teixeira Soares 25

4º) Gefferson de Lima/Gustavo Magnabosco Curitiba 18

5º) Thiago Klein Cascavel 16

6º) Valmor Emílio Weiss Curitiba 12

7º) Marcelo Beux Cascavel 11

8º) Romullo Molinari/Alexandre Frankemberg Curitiba 7

9º) Guto Baldo/Edoli Caus Júnior Curitiba/Cascavel 0

10º) Ruslan Carta/Andrei Carta Curitiba 0

11º) Edson Sita/Stive Tokarski Curitiba 0

Categoria Marcas B

1º) Sextilio Hans Júnior Chapecó 40

2º) Gustavo Camilo dos Santos Curitiba 30

3º) Marcos Cortina/Marcelo Marcellos Cascavel 24

4º) Antonio J. A. Carvalho Curitiba 10

Categoria Turismo A

1º) Guilherme Ragnini Joaçaba 35

2º) Leonardo Kowalski Campo Largo 35

3º) Karl Rauscher Curitiba 24

4º) José Pederneiras Curitiba 20

5º) Carlos Vaz/Peterson Calixto Ponta Grossa 16

Categoria Turismo B

1º) Carlos Schilipak Curitiba 32

2º) Mario Broering Curitiba 27

3º) Naor Petry Curitiba 23

4º) Emerson Swed Curitiba 20

5º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Dlastra Vieira Curitiba 20

6º) Sérgio Buco Júnior Curitiba 10

7º) Rafael Balestrin Curitiba 8

8º) Marcelo K. da Silva Curitiba 6

9º) Artur Bailo Neto Curitiba 5

10º) Brendon Zonta Gabardo Curitiba 5

11º) Aleksander Versakki/Nilton da Silva Curitiba 5

12º) Ivercio de Almeida Curitiba 1

13º) Roberto Barbosa Curitiba 0

14º) Paulo Barboza Curitiba 0

15º) Luciano Fracaro Curitiba 0

Categoria Turismo C

1º) Roberto Bonato/Evandro Maldonado Curitiba 40

2º) Luiz Branbila Curitiba 30

3º) César Ribas de Lima Guarapuava 20

4º) Rafael Hilgemberg/José Carlos SEABRA Curitiba 16

5º) Johnis Toniolo Curitiba 12

6º) Ronaldo César da Silva Palotina 10

Papa Francisco recebe escultura de Ayrton Senna

O Papa Francisco recebeu ontem, no Vaticano, uma escultura em bronze do piloto Ayrton Senna confeccionada pela artista plástica Paula Senna Lalli, sobrinha do piloto. Além da obra “Meu Ayrton”, Bianca Senna, irmã de Paula e diretora do Instituto Ayrton Senna, também presenteou o Papa com um capacete de seu tio.

“Foi um dia muito emocionante. É uma honra poder vir ao Vaticano e encontrar com o Papa na semana da Páscoa para entregar uma obra tão especial da minha irmã Paula. Ele agradeceu e elogiou o busto. O sermão foi sobre pedir a Deus nas dificuldades e isso me lembrou muito o Ayrton, porque ele fazia sempre isso”, disse Bianca.

A ação faz parte de mais uma homenagem a Senna em 2019, ano marcado pelos 25 anos de legado do tricampeão mundial de F-1.