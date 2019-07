Coluna Bandeirada do dia 16 de julho de 2019

Brasileiro tem o primeiro dia de treinos

O Campeonato Brasileiro de Kart tem hoje o primeiro dia de treinos no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Estarão na pista pilotos das categorias Cadete, Júnior Menor, Júnior, Codasur, Super F-4, Mirim, F-4 Sênior e F-4 Graduados. Cada categoria terá cinco treinos nesta terça-feira.

O dia de ontem foi reservado para a parte burocrática, a montagem de pneus e a vistoria na parte de segurança e de atendimento médico.

Wagner Monteiro diz que, depois de muito trabalho, da dedicação de todos os seus diretores, todas as obras solicitadas pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) foram executadas dentro dos prazos: “Agora é com os pilotos. Teremos em Cascavel o melhor Campeonato Brasileiro de todos os tempos”, diz Wagner Monteiro.

Brasil faz dobradinha no I-Pace eTrophy

O automobilismo brasileiro conquistou o título do primeiro campeonato do mundo com carros elétricos no Jaguar I-Pace eTrophy em uma temporada histórica: Sérgio Jimenez venceu as duas da etapa final, disputadas sábado e domingo, em Nova York, nos Estados Unidos.

Gimenez ganhou as duas provas dos Estados Unidos, fazendo dobradinha com Cacá Bueno no domingo. Gimenez fez uma temporada incrível, conquistando sete poles, seis vitórias e quatro dobradinhas em dez etapas.

A classificação final tem Sérgio Jimenez (campeão) com 149 pontos; ao passo que Cacá Bueno (vice-campeão) somou 121 pontos.

Gêmeos

O piloto cascavelense Márcio do Lago vive fortes emoções neste início de Campeonato Brasileiro. Fran, sua esposa, dará à luz hoje os gêmeos Rafael e Luciana. Márcio acompanhou ontem a montagem dos kart que irá utilizar nas categorias Super Sênior e Sênior A. Sua expectativa é conquistar o título em pelo menos uma das categorias como forma de presentear os filhos recém-nascidos.

Esperança

Com o sorriso de orelha a orelha nos boxes durante o dia de ontem, Márcio diz ter esperança que os gêmeos ou um deles se torne piloto, para dar sequência às conquistas do pai e diz torcer muito para que Luciana tenha interesse em ser piloto. Márcio já tem dois filhos, Gustavo e Jan, de seu primeiro casamento. Gustavo competiu alguns anos, tendo inclusive disputado a Copa Brasil de 2016, em Cascavel, na qual Márcio do Lago sagrou-se campeão da categoria Super Sênior.

Narradores

Os cascavelenses Roberto Santos e Osires Júnior serão os responsáveis pela locução do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado em Cascavel. Eles vão substituir Murilo Locutor, que com problemas de saúde, abriu mão de trabalhar na competição.

Copa Truck

O paulista André Marques triunfou em Minas Gerais e se sagrou campeão da Segunda Copa da Copa Truck. Ele foi sétimo na Corrida 1 e ganhou a Corrida 2, disputadas domingo no Circuito dos Cristais. Ele está classificado para a Grande Final da temporada, a ser disputada em dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. André Marques somou 63 pontos, contra 62 de Roberval Andrade; e 53 de Beto Monteiro.

Lewis Hamilton

Ao vencer o GP da Inglaterra, disputado domingo no Autódromo de Silverstone, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, tornou-se o recordista de vitória no circuito inglês, com seis conquistar e passou a acumular 80 vitórias na categoria. Ele está a 11 vitórias do recorde de Michael Schumacher.