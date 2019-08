Coluna Bandeirada do dia 16 de agosto de 2019

Pilotos da equipe Lupatini buscam a liderança na Capital

A equipe Lupatini Motorsport participa da terceira etapa do Curitibano de Velocidade no Asfalto como uma das forças. A prova será disputada neste sábado e domingo no Autódromo Internacional de Curitiba.

Pilotando o Gol nº 27, preparado pela Mig Motorsport, Rômulo Molinari e Alexandre Frenkenberger vão em busca da vitória, visando à liderança na categoria Marcas “A”. O piloto Brendon Zonta Gabardo, que corre pela equipe RBL Competições, busca recuperação e quer “brigar” por dois pódios nas provas deste fim de semana na categoria Turismo “B”. E a equipe terá ainda a estreia do piloto catarinense Guilherme Bianchini na categoria Turismo “C”, após uma bela carreira no Kart.

Com duas etapas realizadas e quatro baterias disputadas, a classificação da Categoria Marcas A é a seguinte: Marcas A – 1º) Gustavo Magnabosco (SC), com 69 pontos; 2º) Rômulo Molinari/Alexandre Frankenberger (PR/SC), 59; 3º) Stive Augusto Tokarski (PR), 49; 4º) Ruslan Carta Filho/Andrei Carta (PR), 46; 5º) Wanderlei Berlanda Júnior (SC), 43; e 6º) Fabrício Lançoni (PR) e Edson Bueno (SC), com 26 pontos.

Já a classificação da Turismo B é esta: 1º) Henrique Schmitz Basso (SC), com 73 pontos; 2º) Mário Broering (SC), 38; 3º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Vieira (PR), 36; 4º) Carlos Eduardo Schilipack (PR), 30; 5º) Luciano Fracaro (PR), 29; 6º) Rafael Balestrin (PR), 25; 7º) Octávio de Oliveira (PR) e Sérgio Bucco Jr (PR), 22; 8º) Marcelo Cordeiro (PR) e Elton Antunes de Oliveira (PR), 19; e 9º) Brendon Zonta Gabardo (PR) e Naor Virgílio Petry (PR), com 18 pontos.

Copa HB20 estreia em Santa Cruz

Campeonato de maior crescimento no Brasil, a Copa HB20 fará sua estreia em mais um circuito na temporada 2019, desta vez um dos mais seletivos e desafiadores do ano, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Com 3.531 metros, 13 curvas de todos os tipos e trechos em subida e descida, o Autódromo Internacional de Santa Cruz tem tudo para proporcionar uma das etapas mais disputadas do ano. Cascavel estará representada por Felipe Carvalho/Caíto Carvalho e por Edgar Favarin, que forma dupla com Odair dos Santos.

Sul-Brasileiro

A AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina) já está com tudo pronto para a realização da terceira e última etapa do 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. A competição será de 28 a 31 deste mês, no Kartódromo Luigi Borghesi.

Mascarello

As primeiras sessões de treinos do Mercedes-Benz Challenge, realizadas nessa sexta-feira no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, mostraram que Raijan Mascarello está no caminho certo para buscar a recuperação no campeonato. Ele dominou a primeira sessão de treinos e terminou o dia como o mais veloz dos treinos exclusivos da CLA45AMG Cup. Ele fez 1m33s657, contra 1m33s947 de Betão Fonseca, o segundo colocado. O treino classificatório será neste sábado, a partir das 14h25. A prova válida pela quinta etapa da temporada será neste domingo, com largada às 10h40.

Rali dos Sertões

Bicampeão do Rali dos Sertões, o maranhense Marcelo Medeiros se prepara para mais uma edição do maior rali das Américas. O veterano, que defende as cores da equipe Taguatur Racing Team, já está com tudo pronto para encarar as oito etapas de aventura off-road. Medeiros tem grandes chances de conquistar o pódio na categoria Quadriciclos. A bordo de um Yamaha 700, essa será a nona participação do piloto na maior competição de velocidade. Durante os anos de participação, Medeiros soma na carreira títulos de campeão no Sertões em 2012, 2015 e vice em 2013. A largada será em Campo Grande (MS) no próximo dia 21 e a chegada será no dia 1º de setembro, em Aquiraz (CE).

Endurance

A segunda supertemporada do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC – será aberta dia 1º de setembro com as 4 Horas de Silverstone e será encerrada em junho com a tradicional 24 Horas de Le Mans, oitava etapa do calendário. O Brasil volta a integrar o circuito com as 6 Horas de São Paulo, em fevereiro. Campeão mundial da divisão LMP2, Bruno Senna subiu para a LMP1 e competir com um Rebellion R13 Gibson ao lado do alemão Andre Lotterer e do suíço Neel Jani.