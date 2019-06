Coluna Bandeirada do dia 15 de junho de 2019

Caíto e Felipe em ação em Minas

Os irmãos Caíto e Felipe Carvalho estarão em ação neste sábado (15) em Minas Gerais. Eles disputam as quatro provas da categoria 1A na terceira etapa do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. A prova será no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais. Caíto é o vice-líder, com 137 pontos e Felipe (foto) aparece na quarta colocação, com 127.

Brasileiro de Kart já tem 355 inscritos

O Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em Cascavel de 15 a 27 de julho, já vive momentos de grande entusiasmo e euforia nos bastidores. Faltando um mês para o início das atividades de pista, a competição já conta 355 inscritos nas 20 categorias que serão disputadas.

Com transmissão ao vivo das Finais pelo grupo Globo (SportTV e Globo.com), a competição caiu no gosto dos pilotos e das equipes.

De acordo com o divulgado pela CBA, a categoria Cadete é a que tem mais inscritos, com 34 kartistas já confirmados. Outras categorias não ficam para trás e mostram força, como a F-4 Sênior com 30 inscritos; a Júnior Menor com 29 e a Sênior A com 25.

As inscrições continuam abertas, podendo ser preenchidas no site da CBA por meio do endereço eletrônico: http://www.cba.org.br/.

Cascavelenses

Sediando a competição, Cascavel terá um time de peso no Brasileiro. Já são 11 confirmados. Akyu Myasava disputará a categoria Cadete; Eduardo Tanabe, a F-4 Super Sênior; Murilo Fiore Barcellos, a Graduados e a OK Internacional; Pedro Gurgacz, a KZ Graduados; Marcio do Lago, a Sênior A e a Super Sênior; Marcos Fernandes dos Santos, a Sênior A; Mauricio Zaffari, a Sênior A; Rafael Paiva, a Sênior A; Mailson Hailer Araujo, a Sênior B; e Edivan Monteiro, a categoria Super Sênior.

Provas tiram Firás Fahs da 2ª etapa do Sul-Brasileiro de Kart

As provas escolares tiram Firás Fahs da segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, que será disputada de 20 a 22 deste mês, em Xanxerê, Santa Catarina. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção explica que faltou muito às aulas no mês passado em função da sequência de provas do Metropolitano de Cascavel, do Sul-Brasileiro e do Sul-Americano. Tem provas atrasadas, que se acumulam com as deste mês, que concluem o primeiro semestre.

Segundo Firás, desistindo do Sul-Brasileiro, vai priorizar a preparação para o Brasileiro, marcado para o período de 15 a 27 de julho. Ele já treina neste sábado em Cascavel e durante a semana em Foz do Iguaçu, a sua cidade. “Vou treinar durante todo o sábado em Cascavel, acertando o equipamento para o Open do Brasileiro, que será disputado de 27 a 29 deste mês, e testar vários itens para o Brasileiro. Daqui para frente só respiro escola e preparação para o Brasileiro”, completa Firás Fahs.