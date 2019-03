Coluna Bandeirada do dia 14 de março de 2019

Júnior Flores busca a 2ª vitória em Cascavel

Conquistar a segunda vitória e se isolar na liderança da categoria Novatos é a meta de José Flores Júnior na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada amanhã e sábado no Kartódromo Delci Damian, que de 15 a 27 de julho, sediará o Campeonato Brasileiro.

Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo, venceu a primeira etapa no mês passado, porém, na classificação do campeonato, está empatado na primeira colocação com o catarinense Gustavo Moura, com 20 pontos cada um. “Vou buscar a vitória, que será importante para o campeonato. Mas o foco será acertar o equipamento para o Campeonato Brasileiro. Acredito que o evento será com chuva e será uma oportunidade para realizar testes para a possibilidade de chuva também no Brasileiro”, salienta Flores Júnior.

Júnior Flores chega a Cascavel já nesta quinta-feira pela manhã. O piloto de Foz do Iguaçu pretende treinar o dia inteiro, buscando melhor adaptação à pista. “Tenho que melhorar em alguns pontos do circuito e por isso será fundamental treinar já nesta quinta-feira”, completa Flores Júnior.

Marcos Fernandes só pensa em vitória na categoria Sênior A

Depois de ter sido terceiro colocado na abertura da temporada, o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos só pensa em vitória na categoria Sênior A na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será amanhã e sábado no Kartódromo Delci Damian.

Marcos destaca que treinou todos os fins de semana depois da última prova e o equipamento apresentou boa performance. “Estou confiante. Quero a vitória e acho que só uma quebra ou acidentes pode impedir de atingir o objetivo”, destaca o piloto da equipe JFS Guindastes.

Classificação

Com uma etapa disputada, a classificação da categoria Sênior A é a seguinte: 1º) Alain Sisdeli (Americana-SP), com 22 pontos; 2º) Iury Mocelin (Chapecó-SC), 14; 3º) Marcos Fernandes dos Santos (Cascavel), 12; 4º) Rafael Paiva (Cascavel), 12; 5º) Victor Hugo Brochado (Londrina), 12; 6º) Júlio Conte (Londrina), 9; 7º) Márcio do Lago (Cascavel), 7; 8º) Mauricio Zaffari (Cascavel), 7; e 9º) Eduardo Pimenta de Souza (Foz do Iguaçu), com 5 pontos.

Iniciadas as vendas do 2º Anuário Kart Motor

Iniciaram-se as vendas pela internet do Anuário Kart Motor nº 2, livro que eternizará em papel a história do kartismo brasileiro a cada temporada. Agora com 312 páginas dedicadas exclusivamente ao segmento que revelou os maiores nomes do automobilismo brasileiro e mundial, o Anuário Kart Motor 2 aborda praticamente tudo o que aconteceu no Brasil em 2018 e fala também dos campeonatos no exterior com participação dos “brazucas”.

Assim como na primeira, que teve 248 páginas e o prefácio escrito por Emerson Fittipaldi, a segunda edição tem Rubens Barrichello apresentando o esporte, falando de sua intensa ligação com o kartismo, seu primeiro passo em direção a uma carreira extremamente vitoriosa na Fórmula 1, e incentivando os jovens pilotos que têm o mesmo sonho que ele teve – e que realizou.

Acesse www.anuariokartmotor.com.br e adquira seus exemplares, que serão enviados pelos Correios. E, para quem comprar o número 2, oferecemos um desconto especial na compra do número 1, aproveite. Os primeiros 60 compradores ganharão como brinde uma exclusiva balaclava do Anuário Kart Motor.

Derani busca 3ª em Sebring

Único piloto brasileiro a ter vencido duas vezes as 12 Horas de Sebring na categoria Protótipos, o paulista Pipo Derani luta neste sábado para estar novamente no alto do pódio em uma das corridas mais importantes do endurance mundial. A 67ª edição das 12 Horas de Sebring marca a segunda etapa da temporada 2019 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship e será a segunda corrida de Derani pelo seu novo time, a bordo do Whelen Engineering Racing Cadillac DPi-V.R. e ao lado do compatriota Felipe Nasr e do norte-americano Eric Curran.

Porsche Cup começa sábado

A temporada de 2019 da Porsche Cup Brasil começa sábado, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Aos 17 anos de idade, o brasiliense Enzo Elias parte para a sua segunda temporada na classe 3.8 do campeonato dos carros de competição mais produzidos no planeta. Elias tem agora como objetivo a conquista do título de 2019. Ele será também o embaixador da CAR Magazine e levará o selo comemorativo de dez anos da revista no Brasil.