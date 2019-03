Coluna Bandeirada do dia 12 de março de 2019

Pernambuco já tem inscritos na Cascavel de Ouro deste ano

Representantes do automobilismo pernambucano, Rogério dos Santos e Dorivaldo Gondra Júnior vão disputar em dupla, pelo terceiro ano consecutivo, a principal competição do País para carros 1.6. Eles reeditam a parceria para a 33ª Cascavel de Ouro, que será disputada no dia 3 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A corrida terá em disputa premiação de R$ 150 mil para o pole position e os primeiros colocados.

Santos – tratado no ambiente de corridas pelo apelido “Jegue Voador” – e Gondra Júnior tiveram sua participação na edição de 2019 assegurada com a vitória na Copa Masso Alimentos, corrida implantada na programação no ano passado e que premiou os vencedores com isenção total na taxa de inscrição. O segundo lugar valeu uma isenção de 75% do valor a Marcos Paioli e Peter Gottschalk. O terceiro lugar deu 50% de isenção a Alex Chicati e Luís Santini.

“Na verdade, fomos os primeiros pilotos inscritos na Cascavel de Ouro, a nossa inscrição estava feita antes mesmo da largada do ano passado”, brinca Gondra. “Quando o evento começa ninguém pensa na Copa Masso Alimentos, todos vão para a pista focados na Cascavel de Ouro, mas o grid só comporta 55 carros e o número de participantes é bem maior. No fim, conquistar a vitória foi extremamente gratificante”, acrescentou o piloto pernambucano.

Inscrições

Pilotos e equipes podem solicitar a ficha de inscrição da 33ª Cascavel de Ouro por e-mail, com mensagem para cascaveldeouro2019@gmail.com, ou pelo número celular (45) 99937-1052, disponível também para mensagens via WhatsApp. Os vencedores da corrida receberão R$ 100 mil. Há prêmios de R$ 20 mil ao segundo lugar, de R$ 12 mil para o terceiro, de R$ 8 mil para o quarto e de R$ 5 mil para o quinto, além de R$ 5 mil pela pole.

A taxa de inscrição fixada pelo regulamento desportivo da Cascavel de Ouro é de R$ 5.000 por carro, independentemente do número de pilotos. A taxa terá um desconto de 20% para inscrições efetivadas até 31 de março, reduzindo a taxa final para R$ 4.000. Haverá desconto também para inscrições efetuadas de 1º de abril a 30 de junho, de 10%, deixando a taxa em R$ 4.500 por trio, dupla ou participação individual.

Tessaro sofre toques na Europa

Em continuidade à sua temporada de estreia no kartismo europeu, o brasiliense Vinícius Tessaro cumpriu no último fim de semana seu terceiro compromisso pelo WSK Super Master Series. A rodada foi disputada no International Circuit La Conca, em Muro Leccese, na Itália, onde o piloto competiu na categoria OK Junior, que reuniu mais de 60 competidores. Ele foi tirado da pista nas duas classificatórias e largou em 24ª na Pré-Final, quando novamente sofreu um toque e ao cair para o pelotão intermediário, não se classificou para a Final. No próximo dia 24, Vinicius disputa a quarta e última etapa do WSK, em Napoli.

Tomaselli tem melhor fim de semana

A catarinense Bruna Tomaselli (Bruna & Bia Malhas/WNGSports) teve o melhor resultado da carreira na USF2000 no último fim de semana nas ruas de St. Petersburg, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, quando disputou a primeira e a segunda etapa da temporada 2019 da categoria que faz parte do Road to Indy. Com um sexto e um sétimo lugar, a catarinense sai da primeira etapa na quinta colocação no campeonato. O próximo compromisso de Bruna será de 9 a 11 de maio, no circuito misto de Indianápolis, com a realização da 3ª e da 4ª etapa da temporada.

Marcel Coletta

A temporada 2019 da Stock Car começa em abril, comemorando 40 anos da categoria em seu GP de número 500 e, assim que for dada a largada, um piloto já entrará para a história: Marcel Coletta, anunciado ontem pela Cimed Racing como novo reforço no time principal após o ano vitorioso no time de jovens talentos na Stock Light. Com 17 anos e 5 meses, ele se tornará o mais jovem piloto da história a correr na maior categoria do automobilismo brasileiro.

Causa da Apae

O 2º Rali Minas Brasil está prestes a montar acampamento na cidade de Patos de Minas (MG) e atrairá para a região mais de 500 pessoas entre competidores, equipes de apoio, staff e familiares. A competição é responsável pela abertura dos campeonatos Brasileiro de Rali Cross Country (CBA), Brasileiro de Rali Baja (CBM) e Mineiro de Rali, e será realizada de 15 a 17 de março. Porém, mais do que uma disputa de rali, o evento também tem cunho social. Nesta ocasião, o CEO da Rallymakers, Fernando Bentivoglio, visitou a Apae de Presidente Olegário e conheceu a grandiosidade deste trabalho e a responsabilidade que envolve os mantenedores da instituição.

Fórmula Indy

O norte-americano Josef Newgarden, da Penske, venceu domingo o GP de São Peterburbo, abertura da temporada da Fórmula Indy. Scott Dyxon, da Ganassi, obteve o segundo lugar e Will Power, da Penske, chegou em terceiro. O brasileiro Tony Kanaan, da AJ Foyt, terminou em15º, uma volta atrás do líder. Matheus Leist, companheiro de Kanaan na AJ Foyt, envolveu em um acidente com Ed Jones, da Ed Carpenter, na 27ª volta e abandonou.