Coluna Bandeirada do dia 09 de julho de 2019

Começa hoje o 11º Transcatarina

O tempo de espera está terminando! Nesta terça-feira começa a programação do Trascatarina, um dos mais importantes ralis de regularidade do Brasil. Pilotos e navegadores de 100 cidades e dez estados se inscreveram para o 11º Transcatarina. Organizado pela SC Racing, o evento reúne pessoas que têm duas paixões em comum: off-road e 4×4 – sejam competidores ou trilheiros, todos gostam da aventura fora de estrada e de sentir a adrenalina subir.

E o frio não foi capaz de espantar ninguém. Até o momento, estão inscritos 205 veículos, entre as categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light e Turismo Iniciante) e de Passeio (Passeio Radical e Adventure). As inscrições ficarão abertas até hoje pelo site www.transcatarina.com.br ou presencialmente, na secretaria de prova.

Amanhã as atividades oficiais serão iniciadas. Às 10h haverá o briefing geral e, às 10h30, o briefing com cada categoria (separadamente). A ação social com as crianças das escolas públicas de Fraiburgo está programada para as 13h30, seguida da largada promocional e prólogo, às 15h30.

Programação do 11º Transcatarina

Hoje – terça-feira

10h – abertura da secretaria de prova e vistorias

19h – Confraternização dos participantes

Amanhã – 10 de julho

8h – abertura da secretaria de prova e vistorias

10h – Briefing geral

10h30 – Briefing das categorias (separadas)

13h – Saída para a ação social com as escolas públicas de Fraiburgo

13h30 – Largada promocional

15h – Largado do prólogo – tomada de tempo que definirá a ordem de largada do rali

19h30 – Jantar de abertura do 11º Transcatarina

Quarta-feira – quinta-feira

Fraiburgo a Caçador

8h – Largada

14h – Previsão de chegada do primeiro carro

Sexta-feira- sexta-feira

Caçador e Rio Negrinho

7h – Largada

14h – Previsão de chegada do primeiro carro

Sábado – 13 de julho

Rio Negrinho a Blumenau – chegada na Vila Germânica

8h – Largada

13h – Previsão de chegada do primeiro carro

19h – Início do evento de encerramento, com a premiação dos campeões

Motocross

O Campeonato Paranaense de Motocross terá a realização de sua quarta etapa na cidade de Bituruna, localizada na região sul do Estado. A disputa promete reunir os melhores pilotos da modalidade no próximo sábado e domingo.

Cross Country

Correndo com temperaturas abaixo de zero, o piloto paranaense Daltro Marcelo Maronezi e a navegadora Luciani Tesseroli ficaram em segundo no Rali Caminhos da Neve, pela categoria Super Production. A prova, realizada no fim de semana na Serra Catarinense, contou pontos pela quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rali Cross Country.

Nasr e Derani

Os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr completaram a sétima etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no último domingo, na quarta colocação na disputa no Canadian Tire Motorsport Park, em Ontário, no Canadá. Com o resultado, a dupla do Whelen Engineering Cadillac DPi-V.R nº 31 segue firme na briga entre os DPis. Restando agora três etapas para o final da temporada, a equipe mantém-se na luta para defender o título de 2018.

Augusto Farfus

Correndo pela primeira vez no circuito de rua de Vila Real, em Portugal, Augusto Farfus começou a sexta rodada do WTCR de forma muito positiva. No sábado, o brasileiro partiu na primeira fila, após garantir o segundo lugar no grid de largada, e fez uma boa prova para conquistar seu segundo pódio em etapas consecutivas, após triunfar também em Nürburgring, há duas semanas. Já no domingo, o piloto do carro nº 8 enfrentou problemas e não conseguiu completar as outras duas provas, fechando assim um fim de semana de sentimentos distintos. De 25 a 28 deste mês, Farfus disputará as 24 Horas de Spa-Francorchamps, em etapa válida pelo Intercontinental GT Challenge.

Enzo Fittipaldi

Atual campeão da F-4 Italiana e piloto da Academia Ferrari, Enzo Fittipaldi conquistou mais três pódios na rodada tripla da F-3 Regional Europeia disputada no fim de semana em Hungaroring, na Hungria. O brasileiro da equipe Prema garantiu dois segundos lugares e uma terceira colocação e se manteve na vice-liderança da competição, com 148 pontos, ao passo que o dinamarquês Frederik Vesti é o líder, com 178.