Coluna ADI: Paraná Trifásico, Requião na disputa e Ruas do Paraná

Paraná Trifásico

Neste ano, a Copel vai construir 182 quilômetros de linhas trifaseadas na área rural da Região Sul, atendendo as cadeias produtivas do fumo e da madeira. No total, serão 25 mil quilômetros de redes trifásicas no Paraná num investimento de R$ 2,1 bilhões. “A Copel é uma das melhores empresas de energia do País e, sob o comando do Daniel Pimentel Slaviero, um jovem dinâmico e competente, o nível de excelência do trabalho tem crescido a cada dia. O Paraná Trifásico vai revolucionar a qualidade da energia no campo, algo que não era feito desde a década de 80”, afirma o deputado Hussein Bakri (PSD).

Antifraude

A economia gerada por operações especiais antifraude mais do que dobraram em 2019. Segundo o Ministério da Economia, as ações resultaram em economia de R$ 961 milhões. O cálculo considera os recursos que o governo deixará de pagar após a desarticulação de esquemas criminosos pela Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista.

Requião na disputa

O ex-deputado João Arruda pode abrir mão da disputa a prefeito em Curitiba. Segundo Rogério Carboni, presidente do diretório municipal, o ex-deputado vai ceder sua vaga no partido para o ex-senador Roberto Requião. “Como Requião manifestou interesse em ser candidato a prefeito pelo MDB, é natural que João Arruda abra mão da indicação em favor do senador”, disse Carboni.

Vereança

João Arruda, segundo Carboni, já coordena o plano de governo do MDB e a formação das chapas de vereadores. O ex-deputado pode, inclusive, concorrer à vereança para fortalecer o partido em Curitiba.

Atenção especial

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) disse à imprensa que o governador Ratinho Junior tem uma “atenção especial” quando se trata da destinação de recursos e investimentos estaduais para Foz do Iguaçu e também agradeceu o apoio que está recebendo dos deputados Hussein Bakri (PSD) e Sandro Alex (PSD), secretário de Infraestrutura e Logística. “Em qualquer projeto e programa, o governador faz questão de incluir Foz. Isso demonstra o carinho e atenção especial pela cidade”. Serão investidos cerca R$ 532,4 milhões em obras (ponte, perimetral leste, reforma do aeroporto, duplicação do acesso ao aeroporto). Grande parte desses recursos é custeada pela Itaipu Binacional.

Ruas do Paraná

Programa Ruas do Paraná, que propõe a requalificação das vias urbanas, é uma das cinco propostas selecionadas, entre as 97 concorrentes de diversas partes do mundo, no Fórum Mundial de Urbanismo em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

“Perseguidos”

A ofensiva deflagrada por deputados para mudar de partido sem o risco de perder o mandato ganha força nos bastidores do TSE. Na lista de argumentos utilizados pelos políticos estão retaliação de dirigentes, perseguição, discriminação política e falta de democracia interna e transparência.

Prêmios

A Escola Nacional de Administração Pública está oferecendo prêmios de R$ 75 mil e 100 mil. O primeiro é para quem apresentar a melhor sugestão sobre como o governo deve atrair e selecionar profissionais para cargos comissionados. O segundo é para melhorar o custo no transporte administrativo como documentos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem expertise na digitalização de processos e vem transferindo a tecnologia para outros órgãos. A Assembleia Legislativa do Paraná adotou o sistema e o classificou de “papel zero”.