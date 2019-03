Coluna ADI do dia 28 de março de 2019

Fiscalização da carne

O Departamento de Agricultura dos EUA vai enviar uma equipe ao Brasil para fazer a inspeção sanitária em frigoríficos que abatem carne bovina e suína entre os dias 10 e 28 de junho. A inspeção é necessária para que o mercado norte-americano volte a comprar carne in natura do Brasil.

Concurso da PM

O governador Ratinho Junior deve anunciar até junho o edital de concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Serão 2,4 mil vagas para soldados da PM e bombeiros. A informação é do deputado Mauro Moraes (PSD).

Amunorpi

Nesta sexta-feira, 29, o prefeito de Pinhalão, Sergio Inácio Rodrigues (PDT), presidente da Amunorpi, reúne os 22 prefeitos da região em Jacarezinho para o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável do Norte Pioneiro. O deputado Luiz Cláudio Romanelli estará presente no encontro.

Guto em Paranavaí

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, estará hoje em Paranavaí para encontros com líderes políticos e empresariais. Guto Silva vai detalhar a Lei de Eficiência na Gestão, que será encaminhada na próxima semana para a Assembleia Legislativa.

Divisão Antidrogas

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel (PSDB), anunciou ontem a criação da Divisão Antidrogas da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública que terá um orçamento de R$ 500 mil para tocar os projetos na área. Os recursos foram garantidos pelo deputado Sandro Alex (PSD), secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

Novos professores

O deputado Hussein Brakri (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa, garantiu que entre hoje ou amanhã o governador Ratinho Junior assina o decreto autorizando a contratação de novos professores na Unespar (Universidade Estadual do Paraná).

Sustentáveis

A sustentabilidade das indústrias paranaenses alcança 45% das empresas já atentas à gestão de resíduos, aponta pesquisa da Fiep que traça o perfil das indústrias no Estado. Para torná-las mais competitivas a partir da sustentabilidade, a Fiep, em parceria com BRDE, Fomento Paraná e ABRH, vai realizar uma série de encontros a começar por São José dos Pinhais nesta quinta-feira, 28.

Eleição na FPF

O atual presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, deverá ser reconduzido ao cargo na eleição marcada para este sábado, 30, em Curitiba. A chapa de Cury tem apoio de 56 clubes e ligas.

Venda de casas

A Itaipu Binacional vai colocar a venda até 2023, as 1.013 casas de sua propriedade em Foz do Iguaçu. Nos próximos 18 meses, metade desses imóveis deve ser alienada. “Esses imóveis já serviram para a sua finalidade e não há mais sentido tê-los entre os ativos da Itaipu”, diz o presidente da binacional, Joaquim Silva e Luna.

Detector nas escolas

O deputado Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, apresentou projeto de lei que torna obrigatória a instalação de detectores de metais nas escolas do Paraná. “Diante da brutalidade a que assistimos em Suzano (SP), precisamos buscar alternativa segura de proteção de alunos e professores. Com um detector de metal na entrada da escola, se inviabiliza a possibilidade de alguém entrar armado”, diz Traiano.

FGTS para hospitais

O deputado Ricardo Barros (PP) vai presidir a comissão especial que analisará a medida provisória que trata de empréstimos do FGTS para os hospitais filantrópicos. Até o momento, o FGTS só pode ser aplicado em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Barros afirma que a linha de crédito com recursos do Fundo é um importante auxílio para as santas casas e os hospitais continuar a atender pelo SUS.