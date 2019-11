Coluna ADI do dia 27 de novembro de 2019

Advertido

O Conselho Nacional do Ministério Público aplicou uma advertência ao coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O procurador, em entrevista à rádio CBN, criticou o STF ao dizer que três ministros do Supremo formam “uma panelinha” e passam para a sociedade uma mensagem de leniência com a corrupção. Essa é a primeira vez que o Conselho Nacional do MP pune Deltan. Na prática, a advertência é uma punição branda, que fica registrada na ficha funcional do procurador, servindo como uma espécie de mancha no currículo.

***Reforço na Guarda

O deputado Aliel Machado (PSB) entregou cinco veículos para a Guarda Municipal de Irati, um deles irá atender exclusivamente ocorrências ligadas à violência contra a mulher. Os veículos foram adquiridos com emenda parlamentar no valor de R$ 450 mil ainda em 2017.

Escola Segura

O Paraná prevê implantar o programa Escola Segura em mais 150 escolas em 2020. Para a expansão, o governador Ratinho Junior sancionou a lei que aumenta o número de policiais militares inativos que poderão participar do programa. Hoje, o Escola Segura funciona em 77 colégios estaduais. No ano que vem deverão ser incluídas mais 150.

Negociação

O Banco do Brasil, o Santander e a Caixa definiram parâmetros para a semana de educação financeira e renegociação de dívidas em atraso. O Santander e a Caixa prometem descontos de 90% no valor da dívida. O Banco do Brasil diz que abaterá até 92%. A ação, batizada de Semana de Negociação e Orientação Financeira, será realizada de 2 a 6 de dezembro.

Volta da cobrança

O senador Flávio Arns (Rede) defende volta da cobrança de imposto na distribuição de lucros e dividendos de pessoa física. Segundo o senador, o projeto de lei já está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovado, a arrecadação para 2020 subirá R$ 100 bilhões.

Emprego para jovens

A CCJ da Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do governador Ratinho Junior que institui o Programa Cartão Futuro, que incentiva a abertura de vagas de trabalho para jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O deputado Hussein Bakri (PSD), relator da matéria, disse que a finalidade é dar a oportunidade do primeiro emprego para pessoas que têm dificuldades de colocação no mercado de trabalho. Um dos objetivos é incentivar as micros e as pequenas empresas a contratar aprendizes.

Silva e Luna

O general Joaquim Silva e Luna, presidente da Itaipu Binacional, vai expor hoje no grande expediente na Assembleia Legislativa os investimentos que a binacional já fez no Paraná. Silva e Luna completou nove meses à frente da Itaipu.

Sem reajuste

Os deputados Tercílio Turini (Cidadania) e Romanelli (PSB) vão pedir ao governador Ratinho Junior que não reajuste as tarifas de pedágio nas praças exploradas pela Econorte, na BR-369 e na PR-323. Segundo os deputados, os valores cobrados pela concessionária são os mais caros do Brasil.

Comércio e serviços

Os setores de comércio (3.199 novas vagas) e serviços (2.488) foram os que mais empregaram em outubro no Paraná, puxados pelo aquecimento da economia com a aproximação do fim do ano. “O comércio está sentindo o impacto das festas de fim de ano, vendendo mais e contratando mais”, explicou Suelen Glinski, economista do Departamento do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho.