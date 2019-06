Coluna ADI do dia 27 de junho de 2019

Mourão em Curitiba

O vice-presidente Hamilton Mourão estará em Curitiba amanhã para participar do aniversário dos 140 anos do Regimento de Polícia Montada, a unidade mais antiga da Polícia Militar do Paraná. À noite, Mourão participará de palestra no Graciosa Country Club.

Acordos de leniência

A Advocacia-Geral da União negocia mais 20 acordos de leniência com empresas. Ontem, a AGU, a Controladoria-Geral da União, MPF e o Departamento de Justiça dos EUA concluíram a primeira negociação global no âmbito da Lava Jato. O acordo totalizou R$ 1,13 bilhão – R$ 819 milhões serão pagos no Brasil – que será pago pela Technip Brasil e pela Flexibras. Já são oito acordos assinados desde 2017 com empresas investigadas pela “prática de atos lesivos”. O retorno aos cofres públicos é de R$ 10 bilhões, sendo que, dos acordos já celebrados, foram pagos, até o momento, mais de R$ 2,1 bilhões.

Multa

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região multou o Facebook e o WhatsApp em R$ 23 milhões por descumprimento de decisões judiciais. As plataformas, controladas pelo Facebook, desrespeitaram uma ordem da 1ª Vara Federal de Umuarama que impôs sanção de R$ 2 bilhões. A decisão veio após as duas redes sociais se negarem a fornecer dados sigilosos e a interceptar comunicações em contas investigadas na Operação Malote da Polícia Federal. O TRF4 avaliou o caso considerou o valor alto e fixou novo montante.

Com ou sem recesso

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), garantiu ao deputado Evandro Roman (PSD-PR) que a reforma da Previdência será votada até o dia 17 de julho. “Ele [Maia] garantiu que até o dia 17, quando começa o recesso, fará a votação final na Câmara dos Deputados. Mas se não terminar até o dia 17, não haverá recesso. É importante esse comprometimento do presidente Rodrigo Maia e do Congresso Nacional com as reformas. Agora, a decolagem para valer será com reforma tributária”.

Greca e o PSDB

O presidente estadual do PSDB, deputado Paulo Litro, e lideranças tucanas se encontraram o prefeito Rafael Greca (DEM) e conversaram sobre projetos para Curitiba e apoio para as eleições de 2020. “Temos um ótimo diálogo com o prefeito Greca e sintonia entre o executivo municipal e os vereadores do partido. Queremos dar continuidade a essa parceria no próximo ano, bem como promover novos projetos que venham a melhorar a estrutura do município e qualidade de vida nas comunidades”, destacou Paulo Litro.

Pimentel de vice

Durante o encontro, Greca elogiou o trabalho desenvolvido pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSDB) e ressaltou que ele é um dos primeiros nomes para o cargo em uma possível reeleição. “Ainda é cedo para discutir as eleições, mas o trabalho do Eduardo o credencia e, com certeza, é uma excelente opção que temos.”

Asfalto em PG

O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) anunciou mais R$ 30 milhões para asfalto em Ponta Grossa, completando R$ 100 milhões de investimentos na área. “Este é o maior anúncio na história de Ponta Grossa em infraestrutura asfáltica”, adiantou Rangel. Os recursos são do programa da Caixa Econômica Federal e dos R$ 55 milhões liberados, R$ 45 milhões já foram licitados.

Procuradoria da Mulher

A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Procuradoria da Mulher no legislativo. A Procuradoria deve zelar pela defesa dos direitos das mulheres, receber, examinar e encaminhar as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. “Todas as iniciativas em benefício das mulheres devem ser consideradas e levadas em frente sempre que possível. A Procuradoria será ocupada por uma deputada e vai se somar as outras instituições que trabalham na defesa dos direitos das mulheres”, disse o deputado Ademar Traiano, presidente do legislativo.

15 anos na Fecomércio

O empresário Darci Piana completou 15 anos a frente da Fecomércio. “São 15 anos à frente da federação e do Senac e 14 anos no Sesc”, disse Piana ao citar as transformações promovidas ao longo desse tempo. A Federação foi reestruturada, passou a ofertar novos serviços, foram criadas as câmaras setoriais de materiais de construção, medicamentos, turismo. Também foi instituída a Câmara da Mulher, o Departamento de Relações Internacionais, o Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento, além de cursos, seminários e eventos destinados ao aprimoramento da gestão empresarial.

15 anos II

Ao mesmo tempo, Sesc e Senac ampliaram as ações e um plano de expansão. Foram construídas 33 novas unidades físicas, 21 do Senac e 12 do Sesc, além de dez unidades móveis. Atualmente o Senac conta com 34 unidades de educação profissional e tecnológica, especializada em educação a distância, três faculdades tecnológicas, 60 ambientes de prática profissional, quatro unidades móveis e quatro obras em andamento. No Sesc, são 38 pontos de atendimento, seis unidades móveis, além de nove construções e reformas, que permitem às entidades oferecer seus serviços aos habitantes dos 399 municípios do Paraná.

Sou contra

O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Sérgio Souza (MDB-PR), discordou da decisão que suspendeu o trecho da MP que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. A liminar foi concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF. “O que diz respeito a regularização de terras indígenas o Congresso lá na comissão especial retira e não coloca em nenhuma outra secretaria ou em nenhum outro ministério. Então, nós não analisamos o tema”, argumentou.

Cabeça de porco

Entre as ameaças que vem recebendo desde que se elegeu, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) recebeu uma cabeça de porco em sua casa, logo após a eleição. “Eu não me apavoro com absolutamente nada”, disse.