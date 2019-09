Coluna ADI do dia 26 de setembro de 2019

Missão cumprida

O empresário Marcelo Almeida deixou a presidência do Podemos no Paraná. “Outras atividades vêm exigindo minha presença e não posso conciliá-las com as viagens constantes que a presidência de um partido demanda”, afirmou. Almeida instalou o Podemos em mais de 150 cidades. “Viajei por todas as regiões do Paraná e conheci muita gente boa, o que é um grande prazer que a vida pública me dá”.

Encontro de prefeitos

O governador Ratinho Junior reúne dias 30 de outubro e 1º de novembro, em Foz do Iguaçu, os prefeitos das 399 cidades do Paraná. Além de liberar os recursos do Programa Paraná Mais Cidades, no encontro são esperadas as presenças dos ministros Paulo Guedes (Economia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Sergio Moro (Justiça e Segurança). O historiador e professor Leandro Karnal também palestrará no evento.

Carnes nobres

O professor Paulo Rossi Junior afirma que a conquista do status de área livre de febre aftosa sem vacinação vai colocar o Paraná em condição privilegiada na abertura de novos mercados internacionais e que o desafio será chegar a compradores mais sofisticados que remuneram melhor. O rebanho paranaense de bovinos, segundo Rossi Júnior, mantém-se estável em 9,4 milhões de cabeças. “O nosso potencial não vai ser em volume, mas em qualidade. Exportar para a China é bom, mas temos que buscar o mercado de carne nobre, que paga mais”, disse.

Homenagem

A secretária de Educação de Ponta Grossa, professora Esméria de Lourdes Saveli, e o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) serão homenageados pela Comissão de Educação da Câmara de Deputados. Esméria Saveli e Romanelli foram contra a Escola sem Partido, projeto rejeitado pelos deputados no Paraná. A proposição da homenagem é do deputado Aliel Machado (PSB).

Presidente

O deputado Ney Leprevost, secretário estadual do Trabalho, Justiça e Família, assumiu a presidência do PSD em Curitiba, o que garante sua candidatura a prefeito de Curitiba. Leprevost já intensificou sua agenda nos bairros da capital paranaense.

Sem chance

O deputado Soldado Fruet (Pros) repudiou a construção de nova cadeia pública em Foz do Iguaçu e de uma casa de custódia em São Miguel do Iguaçu. “Não entendo que construir cadeias públicas numa cidade turística seja investimento”.

Derrubada do veto

Dezesseis dos 30 deputados paranaenses votaram pela derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei do Abuso de Autoridade: Aliel Machado (PSB), Aroldo Martins (Republicanos), Enio Verri (PT), Evandro Roman (PSD), Giacobo (PL), Gleisi Hoffmann (PT), Gustavo Fruet (PDT), Hermes Parcianello (MDB), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Republicanos), Stephanes Junior (PSD), Ricardo Barros (PP), Sergio Souza (MDB), Toninho Wandscheer (Pros), Vermelho (PSD) e Zeca Dirceu (PT).