Coluna ADI do dia 21 de agosto de 2019

Novo hospital

O deputado Emerson Bacil (PSL) adiantou que o governador Ratinho Junior estará em São Mateus do Sul para anunciar a construção de um novo hospital com 62 leitos. O custo estimado é de R$ 16 milhões e a data da visita do governador à cidade ainda será confirmada.

Voe Paraná

A redução fiscal prevista no programa Voe Paraná trará efeitos positivos a curto e longo prazo, mostra o estudo do deputado Homero Marchese (Pros). Os estados que isentaram de impostos o querosene de aviação têm efeitos positivos na exportação, na importação, no PIB, no investimento, no emprego e no consumo das famílias.

Voe II

O consultor da Faep Nilson Hanke Camargo diz que a ampliação de novas rotas traz impacto positivo ao agronegócio, já que a maior oferta de voos deve facilitar o trânsito de líderes e empresários do setor rural. Camargo diz que o programa “aproxima Curitiba do interior”. “Esses voos dão mais opções de deslocamento rápido. Um líder ou empresário que precise vir a Curitiba para uma reunião política ou de negócio terá essa facilidade”.

***Lista de devedores

A Prefeitura de Ponta Grossa divulga no próxima dia 30 a lista dos devedores de impostos ao Município. Serão notificados 10 mil contribuintes, já inscritos em dívida ativa, com dívidas que somam R$ 6,5 milhões.

***Novos ônibus

O governador Ratinho Junior entrega hoje mais 17 novos ônibus ao sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba que vão atender as linhas Pinhais/Curitiba e Colombo/Curitiba.

Defesa da cidadania

A Unale (União Nacional dos Legislativos) promove no próximo dia 29 na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, encontro sobre a defesa da cidadania. Serão abordados três temas: segurança, suicídio e automutilação e violência contra a mulher. Segundo a Unale, o Brasil é oitavo país onde mais acontecem suicídios entre 15 e 29 anos, mais de 1,1 milhão de casos de mutilação, 64 mil mortes violentas nos últimos dois anos e aumento de 74% de feminicídios em relação à média mundial.

PSD em Curitiba

O deputado Ney Leprevost, secretário de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, foi reconduzido à presidência da PSD Curitiba em votação unânime com a participação dos deputados integrantes da executiva estadual do partido. Leprevost é pré-candidato a prefeito de Curitiba nas eleições de outubro de 2020.

PSB em Brasília

Os setes deputados da bancada do PSB no Paraná, dois federais e cinco estaduais, estarão em Brasília semana que vem para debater o campo das alianças nas eleições municipais de 2020 e a posição do partido em relação a reforma tributária e o pacto federativo.

Auxílio da hora

Estados e municípios comemoram o acordo entre o governo e o Congresso Nacional que garante o repasse de R$ 10,5 bilhões a estados e montante igual aos municípios. Serão recursos oriundos da cessão onerosa e do bônus de assinatura dos campos do pré-sal, conforme leilão marcado para novembro próximo.

Abuso de autoridade

“O conteúdo dos vazamentos mostra casos de abuso de autoridade e são evidentes os excessos. O que existiu na Lava Jato foi uma lascividade no cumprimento da lei. Estamos falando de grampos que autorizados pela Justiça depois de requentar informações obtidas pelo Ministério Público com intimidação de pessoas” – do deputado Ricardo Barros (PP-PR), relator do projeto de lei sobre o abuso de autoridade, aprovado no Congresso e que espera sanção do presidente Jair Bolsonaro.