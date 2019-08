Coluna ADI do dia 20 de agosto de 2019

Agricultura familiar

A Secretaria Estadual da Agricultura abriu edital para projetos de negócios de cooperativas e associações de produtores da agricultura familiar que podem receber apoio financeiro do Estado. A Fomento Paraná tem R$ 30 milhões para financiar compra de equipamentos, ampliação de serviços ou de negócios neste segmento.

Sou candidato

“Nós tivemos na última eleição mais de 427 mil votos, sendo que boa parte deles, mais de 140 mil votos, em Curitiba. Isso já fazia com que muitos conclamassem que eu fosse candidato em uma eleição majoritária pela primeira vez” – do deputado Delegado Francischini (PSL) ao anunciar sua pré-candidatura a prefeito de Curitiba,

Reajuste garantido

O deputado Romanelli (PSB) adiantou que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não vai modificar os projetos de outros poderes – Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Executiva – que tratam do aumento salarial dos servidores. O Judiciário já propôs reajuste de 4,94% aos servidores do quadro pessoal e de 6,38% para os cargos de assistentes de juiz.

Cooperativas

As 222 cooperativas filiadas à Ocepar faturaram R$ 41,1 bilhões no primeiro semestre de 2019. Um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Se mantiver a média, o faturamento pode chegar a R$ 90 bilhões em 2019, com projeção de R$ 100 bilhões em 2020.

Olha o golpe!

Doze milhões de pessoas – 46% dos internautas do País – foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro nos últimos 12 meses, aponta pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas/SPC. Os prejuízos chegam a R$ 1,8 bilhão e pouco mais de um terço não consegue recuperar nem um tostão do que perdeu. Mais de 50% compraram produtos que não foram entregues, 46% receberam produtos ou serviços diferentes dos contratados e 25% tiveram o cartão de crédito clonado.

PSDB Mulher

A ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius, presidente da PSDB Mulher, participa no próximo dia 27 em Curitiba do encontro regional (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) das mulheres tucanas. São esperadas prefeitas e vereadoras, além de líderes estaduais do partido. O convite é de Rosalina Batista, presidente setorial do Paraná, e do deputado Paulo Litro, presidente estadual do partido.

Novas filiações

O PSB filiou os empresários Ricardo Miranda e Marcos Bascuia já anunciados como pré-candidatos a prefeito nas cidades de Fazenda Rio Grande e Mandirituba, respectivamente. O partido terá candidatos a prefeito na maioria das cidades e atenção especial a grandes cidades (Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, São José dos Pinhais) e os municípios da região metropolitana da capital.

Prevenção à violência

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que institui a Política de Prevenção à Violência contra os Docentes Públicos e Privados. O presidente do colegiado, deputado Sérgio Souza (MDB-PR), diz que as escolas mantêm papel importantíssimo na educação de crianças e jovens: “Muitos pais saem cedo de casa para o trabalho e retornam tarde da noite. Muitos não conseguem transmitir os valores de cidadania e acabam dividindo esta tarefa com os professores. O convívio sadio na comunidade escolar é necessário para a formação de bons cidadãos”.