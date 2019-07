Coluna ADI do dia 18 de julho de 2019

Drogômetro

São José dos Pinhais está entre as cinco cidades que vão receber o dispositivo conhecido como drogômetro para ser usado em blitz de trânsito com o objetivo de detectar a presença de substâncias psicoativas, como maconha, cocaína e anfetaminas, em motoristas. Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e Cariacica (ES) completam a lista das cidades que receberão os aparelhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Melhor avaliado

O deputado Paulo Eduardo Martins é o melhor congressista paranaense, segundo o ranking dos políticos. O levantamento, feito depois da aprovação da reforma da Previdência, coloca o presidente do PSC do Paraná em sétimo lugar. O segundo representante do estado na lista – Rubens Bueno (PPS) – ocupa a 44ª posição.

Parlamento Universitário

Os deputados Ademar Traiano (PSDB) e Luiz Claudio Romanelli (PSB) – presidente e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa – fazem a abertura hoje do Parlamento Universitário. Os 54 estudantes selecionados já protocolaram mais der 70 projetos que serão analisados pelas comissões permanentes e pelo plenário. As atividades seguem até o dia 31 de agosto e no dia 25 está prevista um encontro com o governador Ratinho Junior.

“Não me perturbe”

Em menos de 24 horas, o site Não Me Perturbe registrou mais 620 mil cadastros de consumidores que não querem receber ligações de telemarketing do setor de telecomunicações. A suspensão das ligações vale para as operadoras Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Telefônica/Vivo e TIM.

Bovo em Maringá

O presidente do DEM, deputado Pedro Lupion, e o vice-presidente, deputado Helio Rusch, receberam em Curitiba o economista José Luiz Bovo, que ingressou no partido já como pré-candidato a prefeito de Maringá e coordenador regional da sigla no noroeste paranaense. Bovo foi secretário da Fazenda do Paraná em 2018. De 2006 a 2016 foi secretário de Maringá, ocupando as pastas de Gestão e Fazenda. Foi prefeito de São Jorge do Ivaí por três vezes e presidiu a Amusep.

Segurança em Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC), recebeu 16 novas viaturas para as Polícias Civil e Militar e aproveitou a presença do secretário Romulo Marinho Soares (Segurança Pública) na cidade e detalhou os projetos na área. Paranhos disse que os projetos são essenciais para a segurança de Cascavel. Entre eles estão a reforma da atual sede da 15ª SDP para abrigar uma escola de profissionalização; a construção da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, cujo terreno para a obra será doado pelo Município ao Estado; e também a construção da Casa de Custódia.

Queda da receita

O Paraná esperava arrecadar R$ 22 bilhões nos primeiros cinco meses de 2019, mas a receita chegou a R$ 19 bilhões, uma diferença de R$ 3 bilhões. O secretário Renê de Oliveira Garcia (Fazenda) afirma que o foco será a contenção de gastos: “Posso garantir o 13º salário e o pagamento de fornecedores”.