Coluna ADI do dia 16 de outubro de 2019

Pauta da PM

O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa, coordenou a criação de grupo de trabalho para debater pautas da Polícia Militar. “Todos sabem das particularidades dos policiais em comparação aos servidores civis, no estresse por lidar com situações de risco, na sobrecarga de trabalho, no aspecto da hierarquia e progressão na carreira. Esse grupo de trabalho vai debater de forma mais direcionada cada um dos pontos que a categoria julga importante para melhorar a prestação da segurança aos mais de 11 milhões de paranaenses”, disse Bakri.

Pauta II

O grupo será composto por deputados e integrantes da Casa Civil e da PM. Entre as pautas estão vale-alimentação, auxílio-transporte, contratação de psicólogos, maior tempo de descanso e a redução de prazo para mudança de patente.

Gestor Público

No dia 12 de novembro será entregue da sétima edição do Prêmio Gestor Público Paraná. A entrega será na Assembleia Legislativa e a promoção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receia Estadual. Cinquenta e dois projetos na área de urbanismo de 41 prefeituras foram premiados entre 208 inscritos de 82 municípios. Dez cidades foram premiadas com dois projetos: Apucarana, Cascavel, Colombo, Guaíra, Mandaguari, Mandirituba, Mato Rico, Pérola, Santa Terezinha de Itaipu e Ubiratã.

Fim da vacinação

Ágide Meneguette, presidente da Faep, fez questão de agradecer a ex-governadora Cida Borghetti que se empenhou pela suspensão das campanhas de vacinação contra a febre aftosa no Paraná: “É o coroamento de décadas de trabalho. Cida teve a coragem de assinar o ofício pedir o fim da vacinação e enviar ao Ministério da Agricultura”, disse Meneguette em evento com a presença da ministra Tereza Cristina (Agricultura) e do governador Ratinho Junior em Curitiba.

Vacinação II

Em agosto do ano passado, a ex-governadora encaminhou documento manifestando o compromisso de implementar as ações necessárias para que o Paraná receba a certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. O Estado é o maior produtor de proteína animal do Brasil. O reconhecimento internacional de área livre da doença sem a vacina deve impulsionar essa cadeia, abrindo novos mercados de exportação para a carne paranaense.

Paraná Solidário

O secretário Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) lança na próxima quinta-feira (17) o aplicativo “Paraná Solidário” que vai conectar doadores com entidades beneficentes em todo Estado. A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, e o vice-governador Darci Piana confirmaram presença no lançamento.

E a cota?

A portaria assinada pelo ministro Paulo Guedes (Economia) consta apenas a ampliação de US$ 500 para US$ 1.000 para as cotas aéreas (free shop e duty free). A ampliação da cota terrestre de US$ 300 para US$ 500 para as cotas terrestres de mercadorias compradas no Paraguai e Argentina, conforme anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, não foi formalizada. Assim como a cota aérea, a expectativa é de que a cota terrestre também comece a valer a partir de 1º de janeiro de 2020.

***Vice em Maringá

O vice-presidente Hamilton Mourão estará em Maringá no dia 21 de novembro na abertura do encontro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mourão vai representar o presidente Jair Bolsonaro no evento que une engenharia, construção, tecnologia e inovação.

***Combate à pirataria

O deputado Delegado Francischini (PSL) apresentou projeto de lei que cria a Semana de Combate a Pirataria e a Biopirataria que será realizada todo ano na primeira semana de dezembro.