Coluna ADI do dia 07 de agosto de 2019

Voe Paraná

O governo do Paraná lança hoje o programa Voe Paraná, que vai atender, a princípio, dez cidades com voos regulares para Curitiba: Paranaguá, Campo Mourão, Arapongas, Francisco Beltrão, Paranavaí, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra. A Gol vai operar o serviço com aeronaves modelo Cessna Grand Caravan com até 12 lugares. Serão de três a quatro voos semanais.

Reforma administrativa

O governador Ratinho Junior já enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei da segunda fase da reforma administrativa que prevê a fusão de autarquias, entre outras medidas de contenção de custos e despesas.

Ferrovia do Mercosul

Na segunda-feira (12), em Assunção, parlamentares, ministros e técnicos do Mercosul debatem a construção da ferrovia ligando os portos de Paranaguá e Antofagasta (Chile). O tema faz parte do 1º Seminário de Integração de Infraestrutura Ferroviário da América do Sul proposto pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR). “Vamos reunir representantes dos governos e da iniciativa privada, identificar iniciativas em andamento, prioridades e estabelecer um cronograma para que os investimentos, enfim, saiam do papel”, afirma Barros.

Aulão do Enem

Mais de 700 estudantes vão participar do “aulão do Enem” na terça-feira (13) na Assembleia Legislativa. “É um apoio aos estudos de centenas de jovens da rede pública e que chega ao quinto ano. Disponibilizamos ainda mais de 500 videoaulas gratuitas de preparação aos que vão participar das provas do Enem”, disse o deputado Romanelli (PSB), primeiro-secretário da Assembleia. A edição deste ano do Enem tem 5 milhões de inscritos em todo o País. Desses, 211.308 são do Paraná.

Fora do MDB

O ex-senador Roberto Requião diz que sai do MDB se a executiva estadual não aceitar o resultado da convenção que elegeu seu filho, o deputado Requião Filho, na presidência do diretório municipal de Curitiba. A executiva estadual desautorizou a realização da convenção e prorrogou os mandatos de todos os diretórios municipais.

Tornozeleiras

Mais de 40 mil detentos de 16 estados utilizam tornozeleiras eletrônicas cuja qualidade é aprovada pelo Tecpar. A maior empresa de monitoramento na América Latina, com sede em Curitiba, busca os serviços de avaliação instituto há dez anos. O equipamento, que já monitorou mais de 250 mil detentos em todo o País, capta a localização dos satélites de GPS, calcula suas coordenadas de latitude e de longitude, e verifica se a pessoa está cumprindo as regras que a Justiça determinou.

Reclamações

O Paraná é o segundo estado com maior número de reclamações de abusos por parte de fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo. São 200 mil atendimentos registrados no primeiro semestre no consumidor.gov.br. O Procon é responsável por orientação, defesa e educação do consumidor e também realiza audiências de conciliação buscando uma solução para as reclamações apresentadas pelos consumidores.

Mudança na Receita

A reestruturação administrativa da Receita Federal prevê a redução de dez para cinco das superintendências regionais, entre elas a da 9ª Região Fiscal em Curitiba que atende Paraná e Santa Catarina. A Receita pretende criar uma superintendência em Porto Alegre para atender Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O governador Ratinho Junior e os empresários do Estado enviaram ao ministro Paulo Guedes (Economia) ofício contrário à proposta.