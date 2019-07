Colônias de Férias começam nesta segunda

Começam segunda-feira (22) as Colônias de Férias nos Centros de Convivência Clóvis Cunha Viana, em Três Lagoas, e Francisco Bubas, no Porto Meira, em Foz do Iguaçu. As atividades são oferecidas pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Esportes, e devem atender cerca de 400 crianças de 6 a 12 anos.

Poderão participar somente crianças já cadastradas nas duas unidades. As atividades seguirão até 26 de julho (sexta-feira) e serão divididas em períodos: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

As crianças aproveitarão as férias com muitas atividades esportivas, recreativas e culturais. Serão oferecidas aulas de futsal, vôlei, gincanas e diversos jogos lúdicos para estimular a aprendizagem e a coordenação motora, como pintura, pula corda, amarelinha, queimada, xadrez e dominó, além das sessões de cinema e aulas de dança.

Os alunos da rede municipal estão em férias desde 13 de julho e retornam às atividades no dia 30.