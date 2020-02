Cohapar retoma fiscalizações de obras em escolas da rede estadual

Engenheiros da Cohapar retomaram neste ano o trabalho de fiscalização das obras de reformas de escolas paranaenses. A iniciativa faz parte de um termo de cooperação técnica firmado em 2019 pela companhia com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), vinculado à Secretaria de Estado da Educação, e já abrange ações de melhorias em 101 unidades da rede estadual de ensino.

A parceria prevê que as obras sejam licitadas pela Fundepar e fiscalizadas pela equipe técnica de engenheiros da Cohapar. “A fiscalização pela equipe técnica da companhia, que possui ampla expertise no acompanhamento de obras, garante uma real e efetiva melhoria no ambiente escolar”, afirma o presidente da empresa, Jorge Lange. “Com isso, cumprimos com o compromisso da gestão estadual de valorizar a educação do nosso Estado”, conclui.

CRONOGRAMA – O desenvolvimento das atividades de fiscalização tem prazo máximo de 23 meses. Durante este período, os fiscais indicados por meio de portarias da Fundepar devem visitar os colégios designados, avaliar os serviços executados, realizar as medições programadas, notificar as empresas quando necessário, emitir relatórios periódicos e verificar as condições de trabalho.

INVESTIMENTOS – Desde a assinatura do termo de cooperação, em setembro do ano passado, já foram investidos R$ 22,3 milhões nesta primeira seleção. Os valores investidos nas obras varia de acordo com as necessidades específicas de cada escola, com uma média de R$ 220 mil por unidade.