Cobra Clube Orientação promove percurso treino para Agentes Penitenciários

Agentes penitenciários do Depen PR (Departamento Penitenciário do Paraná) participaram nesta quinta-feira (26) de um percurso treino, promovido pelo Cobra Clube de Orientação. A atividade foi realizada no Lago Municipal de Cascavel com a intenção de desenvolver a modalidade esportiva.

Além dos servidores do sistema penitenciário, alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado e atletas do próprio Cobra Clube de Orientação, participaram do percurso treino.

Orientação é um esporte no qual o orientista (como é denominado o praticante equipado de um mapa e uma bússola) deverá percorrer um trajeto previamente definido no mapa. Não são aceitos quaisquer outros meios de navegação. Vence a modalidade quem completar o percurso primeiro.

O esporte é desafiador por aliar atividade física e intelectual, exigindo habilidade de navegação em terreno desconhecido. Para comprovar a passagem pelos pontos de controle, o atleta porta um cartão ou um anel eletrônico e faz o registro assim que chegar ao percurso.

Cobra Clube Orientação

O Cobra Clube de Orientação, designado abreviadamente por (CCO), é uma associação civil, sem fins econômicos, de caráter desportivo, cultural e educacional. Seu quadro de associados é constituído por número ilimitado de atletas e simpatizantes, que desejarem praticar predominantemente orientação, mas também, corrida de rua, ciclismo e esportes de aventura.

Próximos treinos

No próximo sábado (28) a partir das 14h, o Cobra Clube de Orientação, fará um curso de iniciação e também treino para os que já praticam o esporte.

Os interessados podem fazer sua inscrição prévia pelo telefone (45) 99929-1590 com Valdir Tasca – Diretor Técnico do Clube. A idade mínima para a prática do esporte é de 10 anos. Mais detalhes pela página: https://www.cobraclubedeorientacao.com.br/