Os membros da comissão que trabalha para arrecadar fundos para a cobertura dos boxes do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, estão retornando das férias e, possivelmente, realizarão a primeira reunião do ano ainda esta semana. A comissão tem à frente Roberto Wypych Júnior, Alberto Pompeu, Juraci Massoni e Ângelo Giombelli. Orlei Silva é o representante do Automóvel Clube de Cascavel.

