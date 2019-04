COB “convoca” rede hoteleira cascavelense

Cascavel – A cidade de Cascavel está no radar do COB (Comitê Olímpico do Brasil), que “convoca” os representantes da rede hoteleira do município para um encontro no próximo dia 24, no Centro de Eventos.

Na ocasião será apresentado o projeto dos Jogos Escolares da Juventude, que serão realizados em Cascavel de 2 a 6 de setembro e reunirão cerca de duas mil pessoas, entre atletas, dirigentes e árbitros.

Na reunião do dia 24 serão apresentados todos os processos do evento, objetivando contratar interessados na prestação do serviço de hospedagem para o evento.

Mais detalhes podem ser obtidos diretamente na Coordenação de Serviços, pelo telefone (21) 3433-5962, em horário comercial, ou ainda pelo e-mail elizabeth.perdigao@cob.org.br.