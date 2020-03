COB anuncia “home office”

Rio de Janeiro – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou, nessa segunda-feira (16), que, ciente da necessidade de colaborar com os esforços para conter o avanço do novo coronavírus no País, optou pelo sistema de home office, de 18 a 31 de março de 2020, para seus funcionários.

Durante este período, a entidade reavaliará se as atividades poderão ser retomadas normalmente. As funções que necessitam ser executadas presencialmente permanecerão sendo atendidas na sede da entidade.

O anúncio do COB ocorreu no mesmo dia em que os principais campeonatos do País decidiram pela paralisação para evitar a disseminação do vírus responsável pela Covid-19.

No mundo, a pandemia de coronavírus já afetou eventos de 84% das modalidades olímpicas que ainda têm definições de vagas abertas aos Jogos Tóquio 2020, previstos para serem realizados entre 24 de julho e 9 de agosto.

Apenas oito modalidades das 50 já definiram todos os seus classificados: hóquei sobre a grama, vôlei de quadra, hipismo saltos, hipismo CCE (concurso completo de equitação), hipismo adestramento, softbol, ciclismo estrada e ciclismo pista.

Relacionado