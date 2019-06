COB ajusta detalhes da participação do Brasil para os Jogos Pan-Americanos

Rio de Janeiro – A um mês para a abertura dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, a organização do maior evento esportivo do continente estima a participação de 6.680 atletas e 2.672 oficiais de 42 países, totalizando 9.352 pessoas na capital peruana, durante os 17 dias da competição, que se encerrará no dia 11 de agosto.

Serão mais de 400 provas de 38 esportes em cinco grandes complexos esportivos. Até agora, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) contabiliza 479 atletas classificados, restando somente o rúgbi sevens masculino, que disputará a classificação neste fim de semana. A expectativa é que a delegação feche em 491 atletas. Somando os oficiais, serão cerca de 750 pessoas no Time Brasil, a maior delegação neste ciclo olímpico. A inscrição final da delegação será realizada no dia 15 de julho, já em Lima.

Integrantes do COB viajarão para a capital peruana no próximo dia 6 para começar a deixar tudo pronto para a chegada dos atletas. No dia 21 de julho, desembarcam em Lima cerca de 160 integrantes do Time Brasil, incluindo os primeiros atletas a entrar na Vila.

Em Lima, o principal objetivo do COB é classificar o maior número de atletas e modalidades para Tóquio 2020. Ao todo, 22 modalidades esportivas distribuirão vagas para os Jogos Olímpicos ou contarão pontos para o ranking mundial, classificatório para Tóquio: atletismo, badminton, basquete, saltos ornamentais, hipismo saltos, hipismo adestramento, hipismo CCE, hóquei – em que o Brasil não estará na disputa -, caratê (kata e kumitê), nado artístico, natação, pentatlo moderno, levantamento de peso, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, vela e polo aquático.