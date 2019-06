Cmei Raio de Luz: dada largada para início das obras

A assinatura da ordem de serviço que determina o início das obras de reforma e ampliação do Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Raio de Luz aconteceu na manhã de ontem (5), no Paço Municipal, e dá início à contagem regressiva para a entrega do espaço remodelado.

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), a secretária de Educação, Márcia Baldini, os vereadores Misael Junior (PSC), Josué de Souza (PTC), Romulo Quintino (PSL) e Alécio Espinola (PSC), o presidente da Associação de Moradores do Claudete, Thiago Gluzezak, e a professora do Cmei Cirlene Moraes de Souza também endossaram o documento.

Os alunos foram realocados na segunda-feira (3) no salão comunitário do bairro e as obras começaram ontem mesmo.

Durante a solenidade, o prefeito destacou que Cascavel é referência nacional em educação e reforçou o objetivo da administração em criar uma cidade humanizada: “Nós não estamos construindo apenas paredes e escolas, mas dignidade. Temos que voltar a valorizar o ser humano”.

Realocação dos alunos

A secretária Márcia Baldini admitiu que a Associação dos Moradores do Claudete não é o local ideal para as crianças, mas lembra que, para se alcançar resultados, é preciso fazer sacrifícios. “É um local improvisado, mas quando é feita uma reforma é preciso pensar na recompensa. O Cmei terá refeitório, cozinha, estacionamento, rampa de acesso, banheiros adequados…”

A associação fica do lado do Cmei e o tempo estimado para a conclusão da reforma é de dez meses.

Mais vagas

O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária Márcia Baldini garantem que, antes mesmo do fim da reforma do Cmei Raio de Luz, mais 50 vagas serão abertas. “[Dentro de] Seis a oito meses abriremos as novas vagas”, adianta Márcia. Atualmente, o Cmei atende 56 alunos.

Inclusão

As Escolas Municipais Juscelino Kubitschek, Ita Sampaio, Professora Gladis Maria Tibola, Luiz Vianey Pereira e Ana Neri receberam ontem computadores para os alunos com deficiência. Os equipamentos visam facilitar a comunicação e ajudam na inclusão dos alunos.

Celso Mariano da Silva, disse que o computador será como um incentivo para a filha Maria Eduarda da Silva: “É uma nova experiência e um grande incentivo para que ela desenvolva o tratamento da melhor forma possível”. Maria tem cranioestenose, uma má formação no crânio.

A secretária Márcia Baldini explica que o computador tem programas específicos para ajudar na aprendizagem: “São alunos que não conseguem nem segurar o lápis, que não têm coordenação motora. Agora, só com o toque na tela eles vão conseguir aprender e melhorar a interação”.

Frota

A Secretaria de Educação recebeu ontem dois carros novos. Um ficará no setor de engenharia e outro será usado para assessoramento pedagógico nas escolas e nos Cmeis.

Reportagem: Milena Lemes