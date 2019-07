Devido à antecipação de campanha de alguns pré-candidatos a conselheiro tutelar, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Cascavel divulgou ontem (15), uma nota pública, no qual esclarece que a campanha só estará liberada a partir do dia 15 de agosto.

