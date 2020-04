Clínica credenciada de Foz iniciou chamamento para castrações de cães e gatos

O Programa de Castração de Animais coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura em Foz do Iguaçu avançou mais uma etapa. Com a aprovação do Conselho Estadual de Medicina Veterinária, a clínica credenciada para a prestação dos serviços iniciou os chamamentos das castrações. As cirurgias devem começar no próximo dia 20, com uma média de até 10 castrações por dia. Serão realizados pelo menos 1,4 mil procedimentos. Os investimentos somam R$ 366 mil.

Além da castração, os animais receberão um microchip de identificação. O dispositivo é do tamanho de um grão de arroz e será implantado sob a pele do animal. Por meio de um leitor específico, ele apresenta o seu código, que contém informações sobre o animal, como meio de contato com o dono, raça, porte, idade, entre outros dados relevantes. O animal deve ter no mínimo 150 dias de vida e no máximo 8 anos para passar pela cirurgia.

Antes do procedimento cirúrgico (a castração de fêmeas consiste na remoção dos ovários e útero), o animal passará por exames laboratoriais que indicará se ele está apto ou não a fazer o procedimento. Estando apto, a esterilização será realizada. Em caso de inaptidão, o Município entrará em contato com o dono do animal informando sobre o estado de saúde do bicho, com as recomendações necessárias

Acompanhamento online

nline, Há também a possibilidade de se acompanhar o procedimento opara evitar tumultos, a clinica realizara ligações para o cliente com atualizações sobre o pedido de castração, Também tem como consultar o status do pedido pelo site do Programa de Castração