Clássicos no futsal

Vitorioso por 3 a 0 no duelo do fim de semana com o Joabaça/SC, ex-equipe do técnico Cassiano Klein, o Cascavel Futsal já pensa nos dois compromissos que terá nesta semana, em dois duelos com status de clássicos no salonismo paranaense, contra Pato e Marechal.

O jogo com o time do Sudoeste, atual campeão nacional, será amanhã no Ginásio da Neva, às 19h30, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Será um confronto direto pela liderança. O Pato lidera com 27 pontos e o Cascavel é o segundo, com 26.

Depois, no fim de semana, a Serpente visitará Marechal Cândido Rondon, para desafiar o time da casa pela Liga Nacional de Futsal, no domingo (16), às 11h.

Para a partida de amanhã, os ingressos antecipados já estão sendo comercializados antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. Na bilheteria da Neva, na hora do jogo, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).