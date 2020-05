Ciscopar pede retono de consultas com especialistas e cirurgias eletivas

Toledo – O Ciscopar (Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná) apresentou ao COE (Centro de Operações Emergenciais) de Toledo uma proposta para a retomada de atendimento de algumas especialidades, com agenda reduzida. “A proposta foi analisa pelo COE, que solicitou alguns ajustes e mais explicações sobre os protocolos que seriam adotados. Nós já enviamos novamente o documento e aguardamos nova posição. Caso seja aprovado, ainda temos que discutir a situação com os prefeitos dos 18 municípios da 20ª Regional de Saúde que fazem parte do consórcio, uma vez que cada cidade precisa ter seu próprio plano de contingência e aprovar o retorno. O transporte dos pacientes, por exemplo, é de responsabilidade de cada município e deve ser feito com toda a segurança”, explica a diretora técnica do Consórcio, Alana Gabriela Araldi Ansolin Schutz.

A solicitação é para o retorno do atendimento de médicos concursados do Ciscopar. Os profissionais atuam nas especialidades de neurologia, ortopedia, dermatologia, nefrologia, cardiologia e endocrinologia.

A iniciativa é para que as Secretarias de Saúde que têm o consórcio como única referência não fiquem desassistidas e os atendimentos aconteçam de forma segura, com o mínimo de pessoas no complexo. Atualmente, apenas os atendimentos para gestantes de alto risco e crianças estão mantidos.

Alana ressalta ainda que o reagendamento das consultas e dos exames é responsabilidade de cada município. Assim como o contato com os pacientes e definição dos critérios para o reagendamento e o atendimento. “Assim que for aprovado pelo COE, o assunto volta a ser discutido com os prefeitos e somente depois da aprovação e da organização de todos é que a retomada ocorre, pois estamos priorizando a segurança dos pacientes”, garante.