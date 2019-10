Cirurgia das rugas tem maior impacto no rejuvenescimento da pele

Apesar de não figurar entre as primeiras colocadas no ranking de cirurgias plásticas mais realizadas, a ritidoplastia, conhecida como a cirurgia das rugas, é a que tem o maior impacto no rejuvenescimento da pele. “Embora muitas tecnologias como lasers e ultrassons consigam resultados muito bons, é a cirurgia da ritidoplastia que traz um maior impacto no rejuvenescimento da pele, uma vez que pode reposicionar tecidos mais profundos e atuar contra rugas e flacidez”, explica o cirurgião plástico Mário Farinazzo, membro Titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica).

Também chamada de lifting facial e cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, a ritidoplastia ameniza flacidez, vincos profundos, perda de tônus muscular e deslocamento de tecido adiposo, por meio da remoção do excesso de pele juntamente com o reposicionamento das estruturas faciais. “Como perdemos colágeno e elastina com a idade e essas são proteínas de sustentação da pele, é inevitável o aparecimento de flacidez, rugas, perda do brilho e maciez. As camadas de tecido mais profundas do rosto também sofrem com a ação do tempo”, diz o médico.

Dessa forma, a cirurgia das rugas é indicada para pessoas com idade avançada ou que apresentam grande envelhecimento da pele facial por conta de predisposição genética, tabagismo, maus hábitos alimentares e exposição excessiva à radiação solar.

Antes do procedimento, a preparação inclui: avaliação clínica, exames laboratoriais e estudo fotográfico.

De acordo com Mário, na cirurgia, são feitas incisões na região anterior à orelha e atrás dela. Após isso, descola-se a pele do rosto, sempre respeitando os limites permitidos, e há um direcionamento para tratar e reforçar os tecidos mais profundos. “Todo excesso de pele é retirado e com movimento rotacional, trazendo a pele à nova posição.”

O médico destaca que a técnica se aperfeiçoou muito e hoje não se perde mais o aspecto natural da face, uma vez que agora é possível reposicionar os tecidos mais profundos da pele sem grandes trações, preservando assim a aparência natural. “Após o procedimento, é comum a preocupação de produção de cicatrizes na face, mas as incisões que ficam ao redor das orelhas com o tempo tendem a esmaecer e se tornarem quase imperceptíveis”, destaca.

O especialista acrescenta que a anestesia mais indicada é a geral. Com relação aos cuidados que devem ser tomados no pós-operatório, o médico ressalta que é indicado que o paciente fique uma semana afastado das atividades que demandem grandes esforços, mas nada além disso. “Para não afetar os resultados, é sugerido mudar alguns hábitos, como abandonar o cigarro, usar diariamente o filtro solar, além de seguir uma boa alimentação”, acrescenta o médico.

