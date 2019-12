Cinco pessoas ficam em estado grave em acidente na BR-277 em Cascavel

Cinco pessoas ficaram estado grave em um acidente entre um caminhão e um carro na manhã desse sábado(21) no km 563 da BR-277 entre Cascavel e Catanduvas no Oeste do Paraná. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Catanduvas atendeu o acidente e repassou as informações.

O acidente ocorreu por volta das 07h45 e envolveu um caminhão de transporte de leite do Paraná com um VW/Gol de Santa Catarina. O caminhão tentou acessar uma via rural e não percebeu a aproximação do automóvel que colidiu em sua lateral. No caminhão estavam condutor e ajudante que não se feriram, já no automóvel estavam 5 pessoas que haviam saído de Santa Catarina e viajado a madrugada toda. Todas as pessoas do Gol foram encaminhadas em estado grave para atendimento hospitalar em Cascavel.

Todos os ocupantes do banco traseiro não faziam uso do cinto de segurança e foram projetados contra os bancos dianteiros, uma jovem que estava no acento central traseiro foi projetada contra o painel do veículo.

O trânsito ficou lento no local e funcionou no sistema pare-siga por quase uma hora. Os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro que apresentou resultado zero.