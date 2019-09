Cinco ficam feridos em capotamento na Av. Carlos Gomes

Cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento registrado na madrugada desta domingo (29) na Avenida Carlos Gomes, no Bairro Parque São Paulo em Cascavel.

O motorista seguia no sentido Bairro Universitário quando perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção da via e capotou.

Por conta da gravidade do acidente três ambulâncias do Siate e uma do Samu foram deslocada para atendimento da vítima.

O motorista sofreu Taumatismo Crânio Encefálico, foi entubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao HU (Hospital Universitário).

Uma jovem, a princípio menor de idade teve ferimentos leve e foi encaminhada à UPA Tancredo Neves.

As outros três pessoas tiveram ferimentos leves e moderados e foram encaminhados pelo Samu para atendimento hospitalar. Nenhum das vítimas foi identificada por conta da necessidade de urgência no encaminhamento hospitalar.

Reportagem: Cláudia Neis

Veja a cobertura realizada no local do acidente.