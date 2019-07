Cianorte a uma vitória das quartas de final

Cianorte – Na primeira partida das oitavas de final do Brasileirão Serie D, o Cianorte FC foi a Caxias do Sul (RS) enfrentar o Caxias no Estádio Centenário e voltou com um empate sem gols, considerado um bom resultado pela comissão técnica por ter sido conquistado longe de casa.

Agora a história muda: a decisão da vaga fica aberta para o jogo de volta, neste domingo, às 15h, no estádio Albino Turbay, em Cianorte.

Com a torcida a seu favor, o Leão do Vale não quer deixar escapar a oportunidade de dar mais um passo rumo às quartas de final da competição. E com razão: quem vencer avança; em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Vale lembrar que a Série D não tem o critério do gol fora de casa como desempate.