Chitãozinho & Xororó | Banda Eva: Veja quais são as lives desta quinta-feira

Para mudar um pouco a rotina de pandemia enfrentada pelos brasileiros, muitos músicos decidiram transmitir ao vivo os shows feitos em casa. As famosas lives vem conquistando o público durante o isolamento da covid-19.

Veja quais são os shows programados para esta quinta-feira (30):

Para começar a véspera de feriado com o astral lá em cima, as lives do dia começam com a Banda Eva, às 17h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da banda. Para quem gosta de sertanejo, o cantor Jefferson Moraes também se apresenta nesse horário em seu YouTube.

Pensando em amor e muito mais, a cantora capixaba Bruna Olly transmite uma live às 18h no YouTube. Continuando nessa onda leve com muito amor, a banda Onze:20 se apresenta às 19h no canal do YouTube.

Quem gosta de dançar agarradinho com seu par não vai perder a live da banda Calcinha Preta que se apresenta às 20h no YouTube.

Depois da live dos amigos, chegou a hora de cantar junto evidências com uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Chitãozinho & Xororó começam a transmissão às 20h, no canal do YouTube da dupla.

Quem não é chegado no sertanejão pode escolher o show do rapper Filipe Ret, que se apresenta também às 20h no YouTube.

Às 21h é a hora de arrastar o sofá da sala e dançar muito com Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho – ex-Banda Uó – e Urias, também no YouTube. No mesmo horário do festival, a dupla Matheus & Kauan trazem a sofrência e a paixão do sertanejo ao canal do YouTube da dupla.