Chico Brasileiro anuncia pacote R$ 50 milhões para setor empresarial de Foz do Iguaçu

O prefeito Chico Brasileiro anunciou nesta segunda-feira (30), um pacote de emergência que pode atrair até R$ 50 milhões em apoio aos pequenos empresários. É a segunda medida de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) adotada na área econômica nos últimos dias. Na semana passada a prefeitura divulgou a suspensão de impostos e taxas municipais por 90 dias.

O valor do pacote será dividido da seguinte maneira: até R$ 30 milhões ofertados pelo Programa Foz Juro Zero aos microemprendedores (motoristas de aplicativos, taxistas, guias de turismo, autônomos legalizados, entre outros). Os outros R$ 20 milhões poderão ser obtidos com financiamento em instituições financeiras utilizando o Fundo de Aval, que é destinado aos pequenos negócios (capital de giro e investimentos) pela Garantioeste.

O programa Foz Juro Zero vai disponibilizar crédito orientado de até R$ 5 mil, podendo ser dividido em até 24 meses. O pagamento em dia garantirá que não haja acréscimo nas parcelas ao longo do financiamento. A prefeitura cobrirá os juros. Para atender o programa, o Município abrirá um credenciamento voltado para instituições de crédito.