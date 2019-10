Chave Ouro.Marechal e Umuarama definem o segundo semifinalista da Ouro

Marechal conta com o fator casa para tentar voltar à semifinal - Foto: Marechal Futsal

11-Marechal conta com o fator casa para tentar voltar à semifinal

Mal. Rondon – Embalados por importantes conquistas recentemente, Marechal Futsal e Umuarama voltam a ficar frente a frente pelas quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense nesta sexta-feira (25), dia no qual definem o segundo semifinalista da competição, a partir das 19h30 no Ginásio Nei Braga, em Marechal Cândido Rondon.

Na partida de ida das quartas de final, o Umuarama levou a melhor em seus domínios e venceu por 3 a 1, resultado que lhe dá a vantagem do empate para voltar a uma semifinal depois de quatro anos. A última vez foi em 2015, ano em que decidiu o título e ficou com o vice-campeonato, atrás do Guarapuava.

Já o time rondonense precisa vencer no tempo normal para levar aos pênaltis a disputa pela vaga à semifinal, fase que disputou pela última vez em 2017, quando acabou eliminado pelo Pato. No ano passado, a queda nas quartas foi considerada surpreendente, diante do Matelândia.

Para o jogo de hoje, o Marechal chega embalado pela classificação às quartas de final da Liga Futsal Paraná, com direito a uma goleada por 7 a 1 aplicada fora de casa sobre a equipe da casa em Medianeira. O técnico Fernando Malafaia espera contar com o fixo Grillo, poupado na terça-feira (22).

Já o Umuarama, que para este ano se reforçou com o treinador multicampeão Nei Victor, chega embalado pelo tricampeonato consecutivo dos Jogos Abertos do Paraná, conquistado domingo (20) em Toledo.

Quem avançar deste confronto irá enfrentar na semifinal o Marreco, que já eliminou o Cascavel. Os outros semifinalistas serão conhecidos no fim de semana, com Pato x Dois Vizinhos, amanhã (26), e Campo Mourão x Foz Cataratas, domingo (27).