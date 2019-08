Chapecoense vence o Ivaí no encerramento da 15ª rodada da série A

Deu Chape no clássico catarinense! Na Arena Condá, Chapecoense e Avaí fecharam a 15ª rodada do Brasileirão, na noite deste domingo (18). Everaldo, de pênalti, garantiu o triunfo do time da casa por 1 a 0. Com o resultado, o Verdão ganhou uma posição dentro do Z-4 e soma agora 13 pontos. Já o Leão tem seis e segue na lanterna da Série A.

O jogo

O primeiro tempo do duelo catarinense foi de poucas chances. Na Arena Condá, o Avaí assustou primeiro. Com sete minutos de bola rolando, Iury na tentativa de fazer o cruzamento, quase surpreendeu o goleiro Tiepo, que se recuperou a tempo de fazer a defesa. Aos poucos, a Chape colocou ordem na casa e passou a chegar com mais perigo. Aos 22, Camilo cruzou na medida e Everaldo testou firme rente à trave. Na sequência, foi a vez de Arthur Gomes finalizar para o Verdão. Minutos antes do intervalo, Everaldo teve nova oportunidade e mais uma vez mandou para fora.

Na etapa complementar, a rede enfim balançou para o time da casa. Se com a bola rolando, o gol não veio. A Chape aproveitou uma cobrança de pênalti para abrir o placar. Aos 25, Everaldo foi derrubado dentro da área e arbitragem apontou para marca da cal. O próprio atacante foi para batida e com categoria colocou o Verdão na frente: 1 a 0. Com a vantagem, a Chapecoense soube controlar a partida e segurou o resultado até o apito final.