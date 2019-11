CHAMPIONS | Real Madrid tenta deslanchar no Grupo A

Com apenas quatro pontos somados em nove possíveis, o Real Madrid não tem encontrado facilidade no Grupo A da Liga dos Campeões. Depois de uma derrota e um empate nas duas primeiras rodadas, venceu o Galatasaray fora de casa no último compromisso e agora quer deslanchar na chave contra o mesmo Galatasaray, mas desta vez no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela abertura do returno da Champions, às 17h (de Brasília) desta quarta-feira (6). Para não por em risco sua classificação às oitavas, o maior campeão europeu terá que fazer o dever de casa diante do lanterna, com 1 ponto, mas ainda assim não conseguirá alcançar o líder PSG, que tem 9 pontos e também hoje, no mesmo horário, recebe o Club Bugge, que tem 2 pontos. Para este compromisso em casa, Zidane não terá novamente atacante brasileiro Vinicius Júnior, por opção do treinador. Em compensação, Rodrygo (foto) foi relacionado para o jogo e Marcelo completará 100 jogos pelo Real na competição.