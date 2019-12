Champions chega à última rodada da fase classificatória

Paris – A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões será realizada neste meio de semana com confrontos decisivos entre as principais equipes de futebol do mundo. Serão oito jogos hoje (10) e outros oito amanhã, com transmissão exclusiva de TNT e Space pela televisão e por Esporte Interativo e pelo EI Plus pelo Facebook.

Esta é a sexta e última rodada da fase de grupos, e é decisiva para definir quem termina na liderança dos grupos e quem vai ficar de fora das oitavas de final da Champions.

Oito equipes já estão classificadas para a próxima fase: Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tottenham e RB Leipzig.

Dentre os gigantes que ainda não carimbaram o passaporte estão Inter de Milão e Liverpool. Para o time italiano, o jogo decisivo será nesta terça-feira, ás 17h (de Brasília), contra o Barcelona, no San Siro. O time espanhol, que já tem a liderança da chave garantida, não contará com o melhor do mundo Lionel Messi, poupado. Já o time italiano precisa vencer ou depender do resultado de Borussia Dortmund x Slavia Praga no outro jogo do grupo, no mesmo horário.

O Liverpool também joga hoje, mas às 14h55 (de Brasília) contra o RB Salzburg, na Áustria, num confronto direto pela vaga. Quem vencer avançará. Para os ingleses, a classificação também vir com um empate ou uma derrota, mas nesse caso desde que o Napoli seja derrotado em casa pelo Genk, no mesmo horário.