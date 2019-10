Limpar a nossa aura é importante, pois ela capta muitas energias e algumas delas são nocivas para a nossa saúde e bem-estar. Assim, com o chá para limpar a aura, conseguimos blindá-la e torná-la mais forte.

Para entender melhor, pense no nosso planeta Terra com seu campo de energia. Esse campo funciona como a nossa aura. Quando um asteroide ou corpo celeste entra em contato com o campo de energia, ele se esfarela e se dissipa, sem impactar a Terra. Entretanto, alguns deles são fortes e conseguem ultrapassar essa barreira.

Da mesma forma acontece conosco, pois nós também temos um campo de energia. Dessa forma, os asteroides e corpos celestes são como os pensamentos das outras pessoas, as nuvens de reclamação, a dor, o sofrimento, o ódio e o rancor que gravitam no psiquismo do mundo.

Portanto, quando estamos com sentimentos e emoções desequilibradas a nossa imunidade baixa e a aura fica desprotegida e enfraquecida, abrindo uma porta para que vírus e doenças entrem no nosso corpo, assim como influências energéticas nocivas, tanto de pessoas, quanto de ambientes e lugares.

Para a proteção e evitar que a aura fique sensível a ataques e contaminações, você pode usar a energia das plantas. Esse chá tem o poder de bloquear a entrada de energias densas e deve ser feito uma vez por dia, durante uma semana.

Ingredientes:

1 xícara de água aquecida no fogo, sem ferver. Não pode ter sido aquecida por aparelhos elétricos ou micro-ondas. Também pode ser usada água fria;

1 folha de hortelã fresca ou desidratada (pode ser hortelã-levante).

Como fazer:

Em uma xícara, coloque a água e a folha de hortelã. Logo depois, tampe a xícara com as duas mãos por 3 minutos enquanto faz uma prece, uma oração ou um mantra da sua preferência.

Prepare o chá somente no momento que for beber, para não perder suas propriedades. E não guarde na geladeira.

Fonte: Luz da Serra