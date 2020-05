Cettrans/Transitar faz ação educativa na Avenida Brasil

A Cettrans/Transitar dará continuidade hoje (28) à campanha educativa de conscientização para coibir o uso indevido dos corredores exclusivos do transporte coletivo urbano em Cascavel. A abordagem será realizada na Avenida Brasil, sentido leste da cidade.

A partir das 17h30 equipes do SOT (Setor de Operações de Trânsito) e de educação de trânsito, iniciam a abordagem no cruzamento das Avenidas Brasil com Barão do Rio Branco, seguindo no sentido Oeste-Leste até a Avenida Corbélia; de lá será feito o trajeto inverso na Brasil, Leste-Oeste até a altura da Barão. Essa ação deve durar cerca de uma hora de abordagem.

Acidentes

Apesar do alerta da Cettrans/Transitar acerca dos riscos de ciclistas e pedestres terem passado a usar indevidamente este espaço destinado ao transporte coletivo, já ocorreram dois acidentes envolvendo ônibus e usuários nas pistas.

O mais recente ocorreu na terça-feira (26), no início da noite, próximo ao antigo terminal leste, quando um ciclista colidiu com um ônibus.