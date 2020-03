Cettrans/Transitar adota medidas preventivas em relação ao Covid-19

Diante da declaração da OMS (Organização Mundial da Saúde) de que a nova doença Covid-19 causada pelo coronavírus (denominado SARS-CoV-2) trata-se de uma pandemia – e cujo momento da epidemia no Brasil exige prudência – o liquidante da Cettrans/Transitar, Vander Piaia, reuniu nesta tarde (12) gerentes e coordenadores de todos os setores da Companhia de Trânsito para definir pela adoção preventiva de um protocolo interno e externo de cuidados básicos para reduzir o risco geral de se contrair ou transmitir infecções respiratórias, incluindo o novo coronavírus.

Dentre as medidas a serem adotadas tanto no ambiente interno de trabalho, como no atendimento ao público, e, ainda, nas relações familiares e interpessoais, estão:

– Evitar cumprimentos – beijo e o aperto de mãos entre colegas e com os usuários do sistema;

– Evitar falar muito próximo e de frente para as pessoas;

– Lavar frequentemente as mãos com água e sabão;

– Usar álcool em gel nas mãos quando não estiverem visivelmente sujas;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

– Evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca;

– Lavar/higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

– Evitar ambientes aglomerados;

– Evitar neste período receber ou fazer visitas domiciliares;

– Beber bastante líquido (água e líquidos quentes);

De acordo com Vander Piaia, a ideia não é disseminar pânico ou antecipar alarde, mas, sim, adotar uma medida corresponsável e pró-ativa de todos, no sentido de antecipar mudança de hábitos. “Sabemos que em alguns países como a Itália, houve demora para tomar medidas preventivas e, hoje, o país está em quarentena; por outro lado a China, onde o problema começou, com medidas responsáveis já se começou a declinar os casos. Se todos tomarem os cuidados preventivos, podemos evitar que a epidemia avance aqui”, orienta.

A Companhia irá renovar estoques de produtos como álcool em gel, luvas e máscaras para trabalhadores de áreas como Aeroporto Municipal, onde já se adotou o Protocolo da Anvisa há alguma semanas; no EstaR, onde agentes de trânsito estão em contato direto com o público; nos terminais de transbordo e, ainda, intensificar as orientações no Terminal Rodoviário.

Também serão fixados cartazes em todos os setores comunicando a comunidade acerca das medidas preventivas.