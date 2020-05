Cettrans registra queda de 70% nas multas pela falta de cadeirinha

Neste domingo (10) é comemorado o Dia das Mães e, neste mês também esta acontecendo o Maio Amarelo Digital, evento que trás a conscientização de uma direção segura no trânsito, vem trazendo estatísticas positivas em relação ao público feminino por causa do uso da cadeirinha para crianças no carro.

A Cettrans/Transitar, registrou uma queda de 70% nas multas pela não utilização da cadeirinha, no período de janeiro a abril no comparativo 2019 e 2020, baixando de 227 no ano passado para 158 este ano.

Mulheres representam 25% das indenizações do DPVAT

Segundo dados fornecidos pela Seguradora Líder, que faz os pagamentos do DPVAT em todo Brasil, na pirâmide das indenizações pagas em 2019, apenas 25% foram para o sexo feminino, contra 75% para homens; no caso de acidentes fatais, 82% das vítimas são do sexo masculino, contra 18% de mulheres.