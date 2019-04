Cettrans lança Campanha Maio Amarelo dia 02 de maio

A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) de Cascavel em conjunto com vários parceiros em prol de um trânsito mais humanizado, se dedica ao Movimento Maio Amarelo durante todo o mês de maio, que neste ano o tema é “No Trânsito o Sentido é a Vida”. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 2 de maio às 10h30 em frente à Catedral, com a presença dos órgãos parceiros como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar, Exército Brasileiro, o Cotrans, além do Corpo de Bombeiros, a imprensa, secretarias municipais e o Prefeito Leonaldo Paranhos.

Durante todo o mês várias atividades são realizadas como: ações em vias públicas; palestras; atividades em instituições escolares e também apresentações teatrais, entre outras, trabalhando desde a criança até o idoso, atingindo todos os modais.

Cascavel participa do Movimento desde o início, em 2014. “Este é um movimento de conscientização a favor da redução de acidentes de trânsito, que acontece no mundo todo, atingindo e alertando o público para o alto índice de mortos e feridos devido às negligências e o desrespeito no trânsito”, explica Alsir Pelissaro, presidente da Cettrans. Além disso, a cor amarela representa a atenção pela vida.

Desde 2010, Cascavel aderiu ao programa “Vida no Trânsito” e passou a ter o acompanhamento da metodologia do Ministério da Saúde para prevenção de acidentes de trânsito, aplicando o tripé: educação, engenharia e fiscalização, baixando ano a ano o número de acidentes fatais. “São dados a se comemorar, mas ainda há muito que fazer, pois a meta é sempre chegar à zero, lembrando que ainda somos a cidade que mais registra embriaguez ao volante, ficando atrás apenas de Curitiba”, complementa Pelissaro.

O município está no caminho certo. Comparando o primeiro trimestre do ano passado (2018) com este ano (2019), diminuímos em 66,67% o número de óbitos, onde não fora registrada nenhuma morte envolvendo motociclista.

Com relação ao número de autuações também houve diminuição, comparando abril do ano passado e abril de 2018, em 59%, sendo 3.766 em 2017 e 2.249 em 2018, diminuindo também os gastos com Correios, mesmo havendo aumento no ano de 2018 na frota de Cascavel de 2.211 (Detran/PR, 2018), o que resultou também em redução de gastos nas UPAs.

Toda a população está convidada a participar do Movimento Maio Amarelo apresentando sugestões e alternativas, enriquecendo as atividades, onde as pessoas possam conhecer e contribuir para as ações de melhoria das condições e atitudes no trânsito.

Clique aqui e leia a programação completa.

A programação pode sofrer alterações.