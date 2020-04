Cettrans coloca em alerta o novo semáforo no cruzamento das ruas Recife com Antônio José Elias

O setor de sinalização da Cettrans/Transitar concluiu a instalação da nova sinalização semafórica no cruzamento da Rua Recife com a Rua Antônio José Elias, no Bairro Aclimação.

A partir das 9 horas de hoje (7) o equipamento será colocado em alerta piscante para que os condutores se acostumem com a nova sinalização, que deve entrar em funcionamento até o fim desta semana.

O equipamento foi adquirido no início do ano. A orientação é para que motoristas, pedestres e demais usuários da via redobrem atenção no cruzamento.